Львів’янка Галина Мельник виборола «бронзу» на змаганнях з карате у Чилі

25-річна спортсменка Галина Мельник здобула «бронзу» на Першому етапі Karate1 Серії А, що проходить у столиці Чилі – Сантьяго. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Каратистка, яка виступає у ваговій категорії до 68 кг, під час престижних змагань виборола бронзову медаль і таким чином посіла третє місце.

Зазначимо, наприкінці 2019 року Галина Мельник здобула «бронзу» на заключному етапі Karate1 Premier League у Мадриді (Іспанія). За цей результат вона отримала звання кращого спортсмена Львівської області у грудні.

Тренує Галину Мельник Заслужений тренер України, головний тренер національної збірної України, львів’янин Антон Нікулін. Його також визнали кращим тренером грудня.

Додамо, що 25-річна Галина Мельник є майстром спорту України з карате. Влітку року під час ІІ Європейських ігор у Мінську виборола бронзову медаль. Також у 2019-му спортсменка стала чемпіонкою Європи у командному куміте серед жінок.

Довідково: Перший етап Karate1 Серії А проходить у Сантьяго (Чилі) 10-12 січня. Львівщину на змаганнях представляють три спортсмени: Галина Мельник (жіноче куміте до 68 кг), Анастасія Мястковська (жіноче куміте до 55 кг) та Станіслав Горуна (чоловіче куміте до 75 кг).

Серія А Karate1 – друга за значимістю (після прем’єр-ліги) серія рейтингових турнірів, що проводяться під егідою WKF.