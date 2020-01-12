ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’янка Галина Мельник виборола «бронзу» на змаганнях з карате у Чилі

Наталя Дуляба

|

25-річна спортсменка Галина Мельник здобула «бронзу» на Першому етапі Karate1 Серії А, що проходить у столиці Чилі – Сантьяго. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

Каратистка, яка виступає у ваговій категорії до 68 кг, під час престижних змагань виборола бронзову медаль і таким чином посіла третє місце.

Зазначимо, наприкінці 2019 року Галина Мельник здобула «бронзу» на заключному етапі Karate1 Premier League у Мадриді (Іспанія). За цей результат вона отримала звання кращого спортсмена Львівської області у грудні.

Тренує Галину Мельник Заслужений тренер України, головний тренер національної збірної України, львів’янин Антон Нікулін. Його також визнали кращим тренером грудня.

Додамо, що 25-річна Галина Мельник є майстром спорту України з карате. Влітку року під час ІІ Європейських ігор у Мінську виборола бронзову медаль. Також у 2019-му спортсменка стала чемпіонкою Європи у командному куміте серед жінок.

Довідково: Перший етап Karate1 Серії А проходить у Сантьяго (Чилі) 10-12 січня. Львівщину на змаганнях представляють три спортсмени: Галина Мельник (жіноче куміте до 68 кг), Анастасія Мястковська (жіноче куміте до 55 кг) та Станіслав Горуна (чоловіче куміте до 75 кг).

Серія А Karate1 – друга за значимістю (після прем’єр-ліги) серія рейтингових турнірів, що проводяться під егідою WKF.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...