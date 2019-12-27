На проспекті Чорновола не ліквідують смугу для громадського транспорту

Львівська міська рада не підтримала петицію, у якій львів’яни пропонували ліквідувати на просп. Чорновола окрему смугу руху для громадського транспорту. «За» у четвер, 26 грудня, проголосували лише 19 депутатів, передає Львівський портал.

Автором петиції був Андрій Боднар. Він наголошував, що окрема смуга руху для громадського транспорту спричинила транспортний колапс в районі просп. Чорновола і кільця Липинського – Чорновола. Тому львів’янин пропонував ліквідувати її, а також повернути «кишені» для зупинки громадського транспорту.

«Під’їзд як приватного транспорту, так і громадського до центральної частини міста значно погіршився. Транспортний потік, який сформований на ділянці із двох смуг від вул. Варшавської до кільця, змушений перелаштовуватися в одну смугу, що спричиняє тягнучки як на просп. Чорновола, так і на самому кільці Чорновола – Липинського. І, відповідно, на доїздах до кільця по вул. Липинського, а також на прилеглих вулицях до просп. Чорновола», – йшлось у петиції.

Петицію зареєстрували 14 листопада і вже через чотири дні вона набрала необхідних 500 голосів. Втім депутати її не підтримали, пояснюючи, що окрема симуга руху для громадського транспорту на просп. Чорновола є необхідною.

Зазначимо, таку окрему смугу для громадського транспорту на просп. Чорновола облаштували влітку цього року. Після цього маршрутки і тролейбуси стали проїжджати цю ділянку значно швидше, натомість приватні автомобілі почали більше стояти у заторах. На це у мерії заявили, що перевагу у русі має отримувати саме громадський транспорт, який завдяки окремим смугам економить час 10 тисяч пасажирів.

Водночас очільник міського управління транспорту Орест Олеськів зауважив, що розуміє невдоволення водіїв, яким доводиться стояти у заторах. Втім він вважає, що окрема смуга руху для громадського транспорту – це не лише ефективно, а й «прояв демократії».

«Для мене смуга громадського транспорту – це, в першу чергу, прояв демократії. Оскільки у Львові громадським транспортом користується 55% мешканців, тоді як автомобілем – 23%. Це також питання ефективності: в одному великому автобусі може їхати 100 людей, тоді як у автомобілі – в середньому 1,5. Я також розумію невдоволення водіїв. Стояти в заторі неприємно, коли поруч є смуга, якою періодично проїжджає громадський транспорт. Але якщо смуга буде працювати ефективно, то більше потенційних водіїв будуть обирати громадський транспорт і затори будуть зменшуватись. Ситуацію також має покращити відкриття Замарстинівської, яке відбудеться уже в січні», – написав на своїй сторінці у Facebook Орест Олеськів.

Як повідомляв Львівський портал, окремі смуги руху для громадського транспорту у Львові планують облаштувати ще на п’ятьох вулицях. Детальніше про це читайте тут.

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