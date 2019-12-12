Більше половини львів’ян щодня користуються громадським транспортом

Більша половина мешканців Львова щодня користується громадським транспортом, до 25% львів’ян пересуваються містом на власному автомобілі, ще 20% – ходять пішки. Про це сьогодні, 12 грудня, під час відкритого інтерв’ю, організованого Тvoemisto.tv, повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

За його словами, користувачів громадським транспортом щороку більшає. На переконання Андрія Білого, це свідчить про те, що транспорт у місті покращується і більше людей починає їздити ним.

«На сьогоднішній день дослідження показують, що більша половина мешканців Львова щодня переміщається громадським транспортом. Тому, громадський транспорт нині – найбільший пріоритет… Так, 52% львів’ян користується громадським транспортом, 23-25% – приватним транспортом, близько 20% – пішки, решта – на інших видах транспорту (таксі, велосипеди тощо)», – зазначив посадовець.

Також заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури розповів, яким чином можна розвантажити центр міста від автомобілів.

«Це може бути у різний спосіб: заборона в’їзду, платний в’їзд у центральну частину, дорогий паркінг… Паралельно має розвиватися зручний громадський транспорт, без якого це не впровадити; мають бути дуже швидкі магістральні сполучення (на вул. Городоцькій, Шевченка, Личаківській, Стрийській), завдяки смугам громадського транспорту це реально втілити…», – пояснив Андрій Білий.

Також посадовець пояснив, що покращення для пришвидшення руху автівок сприятимуть збільшенню приватного транспорту на дорогах:

«Є така стала думка ще з радянських часів: якщо не вистачає двох смуг, то треба добудувати третю, якщо на перехресті є скупчення автомобілів, то необхідно облаштовувати дворівневу розв’язку… Ми не можемо у центрі Львова робити такі розв’язки, а заводити автомобілі у підземні тунелі, напевно, також не вийде через високі ґрунтові води, Полтву. Але європейський досвід давно показав, що добудова, сприяння пришвидшенню автомобільного руху збільшує кількість бажаючих їздити на авто…».

До слова, проблеми із громадським транспортом нині є і у Львові. Нещодавно у Львові провели громадські слухання щодо підняття ціни на проїзд у маршрутках до 8 грн, однак цю ініціативу не було підтримано. Зазначимо, на сайті ЛМР з’явився проєкт рішення про підвищення вартості проїзду у міських автобусах до 8 гривень. Востаннє ціни на проїзд у маршрутках Львова зросли у лютому 2019 року. Тоді тариф підняли до 7 гривень.

Що стосується електричного транспорту, то 27 листопада під час громадських слухань підтримали підняття вартості на проїзд. Зокрема, мова йшла про подорожчання із 5 грн до 6-7 грн: вартість разового квитка, придбаного у кіоску, в розмірі 6 грн, та вартість разового квитка, придбаного у водія, в розмірі 7 грн.

Громадський діяч та політик Ігор Васюник зазначив, що вартість проїзду у розмірі 7 грн чи 8 грн у громадському транспорті Львова – не обґрунтована, адже цих цін ні мерія, ні перевізники не можуть пояснити. На його думку, реформування громадського транспорту у Львові має розпочатися із впровадження електронного квитка, що дозволить зробити цю сферу більш прозорою та дасть можливість оптимізувати видатки. Також політик переконаний, що у Львові цілком реально впровадити безкоштовний транспорт, адже 110 міст світу повністю скасували оплату за проїзд в громадському транспорті.