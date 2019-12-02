У мерії розповіли, на яких вулицях Львова планують облаштувати смуги для громадського транспорту

На п’ятьох вулицях у Львові планують облаштувати смуги для громадського транспорту. Про це сьогодні, 2 грудня, під час брифінгу розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, передає Львівський портал.

Зокрема, такі смуги передбачено облаштувати на вул. Стрийській, вул. Городоцькій, вул. Липинського, пр. Чорновола (до вул. Мазепи), вул. Пасічній.

Крім цього він розповів про делініатори, які встановлюють на вул. Свєнціцького. За його словами, Буде встановлено приблизно 150 делініаторів в напрямку до «Стрийського базару». Андрій Білий запевнив, що це пришвидшить рух трамвайного маршруту № 8.

«Рішення про встановлення делініаторів на вул. Свєнціцького було прийняте ще у 2018 році. Однак ми довго його погоджували в поліції. Міська поліція не може погодити, бо воно ще не передбачено в ДБНах, тому це рішення було скеровано на погодження до Києва. Після погодження ЛКП «Львівавтодор» проводив тендер на визначення виконавця робіт. Вагалися між резиновими і бетонними делініаторами. Оскільки бетонні виявилися в рази дешевші, то встановлюємо їх», – повідомив Андрій Білий.

Як повідомляв Львівський портал, під час ремонту дороги на проспекті Чорновола облаштовано окремі смуги для громадського транспорту. У «Львівавтодорі» стверджують, що це дозволяє економити час 10 тисячам пасажирів.