Окремі смуги руху для маршруток на Чорновола економлять час 10 тисяч пасажирів, – Львівавтодор

Завдяки облаштуванню смуг для громадського транспорту на проспекті Чорновола майже 10 тисяч львів’ян економлять час. Про це стверджує ЛКП «Львівавтодор» на своїй сторінці у Facebook.

«У серпні цього року при ремонті покриття на проспекті Чорновола було облаштовано виділені смуги для громадського транспорту. Рішення щодо впровадження цих смуг було ухвалено міською комісією з безпеки дорожнього руху ще у 2016 році. Одразу ж після їх впровадження місто почало отримувати значну кількість скарг на те, що дані смуги погіршили пересування містом. На думку частини мешканців, смуги не створили переваг для громадського транспорту», – наголошують у підприємстві.

Щоб це перевірити, ЛКП «Львівавтодор» проаналізував дані про рух громадського транспорту проспектом Чорновола до і після впровадження смуг. Відтак підприємство порівняло інформацію про рух у вересні, коли смуги вже працювали, із даними за квітень, коли і погода і завантаженість вулиць була такою ж, як і у вересні після завершення сезону відпусток і канікул.

Для порівняння було обрано автобусний маршрут № 46 та тролейбусний № 33, як такі, що їздять часто і стабільно. На цих маршрутах ступінь впливу одного конкретного рейсу на загальну статистику місяця є незначним.

«До впровадження смуг час проїзду кілометрової ділянки від зупинки «Хімічна» до зупинки «проспект Чорновола2 (біля готелю «Львів»), час руху в будні дні становив до 8 хвилин. Після облаштування смуг – цей час скоротився до 4-5 хвилин. У зворотному напрямку економія часу є дещо меншою, оскільки і до впровадження смуг, більшість водіїв намагались не їхати у правій смузі, наближаючись до зупинок «проспект Чорновола» та «Палац Гната Хоткевича». Отже, нове ознакування лише оформило те, як вже давно рухалась більшість транспорту.Незважаючи на це, тривалість руху між зупинками в обідні та вечірні години теж скоротилась і становить зараз близько 3,5-4 хвилин», – резюмує ЛКП «Львівавтодор».

Проспектом курсує один тролейбусний маршрут, 9 автобусних маршрутів, що обслуговуються 12-метровими автобусами, 14 інших міських маршрутів та 11 приміських маршрутів, що складає загалом близько 140 одиниць транспорту за годину, загальною пасажиромісткістю близько 9000 осіб.

«Завдяки облаштуванню смуг для руху маршрутних транспортних засобів на проспекті Чорновола майже 10 тисяч мешканців Львова та передмість щоранку економлять по кілька хвилин. А перевізники мають можливість збільшити кількість кіл, які виконує один автобус чи тролейбус за добу і перевезти більше пасажирів з тією ж кількістю транспорту», – констатувало підприємство.

Фото: Твоє місто