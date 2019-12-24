У Львівській ОДА кажуть, що боргів із зарплат освітянам немає

На Львівщині нема заборгованості із зарплати у галузі освіти, а кошти на дофінасування премій та винагород педагогам передбачили у своїх бюджетах місцеві органи влади. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як запевнив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко, освітянам не боргують зарплат, а премії та винагороди мають дофінансувати місцеві органи влади. Кожен із них уже передбачив кошти на такі виплати, тому без доплат педагоги не залишаться.

«Питання заборгованостей педагогам вирішено в усіх районах. Дефіциту із виплати зарплат нема і не буде. Бюджетні кошти мають використовуватись раціонально, а захищені статі, без сумніву, мають бути в пріоритеті», – зауважив Іван Собко.

Нагадаємо, станом на середину грудня педагогам і медикам на Львівщині заборгували 44,8 млн грн зарплат. Поступово борг зменшився до 18,4 млн грн.

20 грудня Кабмін виділив регіонам 46 млн грн на погашення боргів перед лікарями. Прем’єр Олексій Гончарук назвав це «вимушеною акцією допомоги» місцевій владі, яка неефективно розподіляє власні кошти.

Раніше у Кабміні вважали, що регулярні затримки зарплат лікарям і вчителям виникають саме через те, що місцева влада неефективно розподіляє отриману субвенцію. Втім в уряді кажуть, що придумали, як із цим боротися. Детальніше про те, як в уряді планують боротися із цією проблемою, читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, ще в уряді Володимира Гройсмана запланували з січня 2020 року поетапно піднімати зарплату вчителів на 20-70%. Особливий акцент мав бути на молодих педагогах. Якщо зараз із усіма надбавками він отримує близько 5400 гривень на місяць, то з наступного року – понад 7 600 гривень (зростання на 41,3%). Досвідчений вчитель зі січня 2020 року мав би отримувати від 10 500 гривень і більше.

Втім нова очільниця Міносвіти Ганна Новосад заявила, що таке підняття зарплат педагогам не передбачене у розробленому проєкті держбюджету-2020. За її словами, на це потрібно 20 мільярдів гривень, а знайти таку суму нереалістично.

Нещодавно стало відомо, що у 2020 році освітянам таки піднімуть зарплату, але лише на 9%. Окремий фінансовий стимул отримають також й молоді вчителі зі стажем до 10 років, платня яких наразі є найменшою: наприкінці наступного року їм виділять виплату розміром майже 21 000 гривень.