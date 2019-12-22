Понад 18 мільйонів гривень зарплати заборгували медикам і вчителям на Львівщині

На Львівщині борги із зарплати для педагогічних та медичних працівників сягнули понад 18 мільйонів гривень. Про це 21 грудня повідомив перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Василь Лозинський під час селекторної наради під головуванням прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, передає персслужба ЛОДА.

Він запевнив, що питання виплати зарплати педагогічним та медичним працівникам Львівщини є на постійному контролі.

«На початку тижня заборгованість становила 44,8 млн грн, але ми попрацювали з внутрішнім ресурсом шляхом перерозподілу інших видатків. Тому сума прогнозованої заборгованості зменшилась до 18, 4 млн грн для виплати заробітної плати працівникам медичної галузі. Зокрема, на 8-ми територіях буде ця потреба», – зазначив Василь Лозинський.

Також для вирішення питання щодо виплати заробітної плати освітянам планується виділити додаткову дотацію місцевим бюджетам у сумі 47, 8 млн грн. Наприкінці наради Олексій Гончарук повідомив, що на наступному тижні очікується засідання бюджетного комітету Верховної Ради України щодо перерозподілу коштів.

Нагадаємо, раніше у Кабміні вважали, що регулярні затримки зарплат лікарям і вчителям виникають через те, що місцева влада неефективно розподіляє отриману субвенцію. Втім в уряді кажуть, що придумали, як із цим боротися. Детальніше про те, як в уряді планують боротися із цією проблемо, читайте тут.

Додамо, що 20 грудня уряд спрямував 46 млн грн у регіони для погашення заборгованості із заробітної плати лікарям.