ЛОДА хоче підписати меморандум з перевізниками про безоплатний проїзд деяких категорій пільговиків у маршрутках Львівщини

Львівська ОДА та перевізники, які здійснюють приміські та міжміські пасажирські перевезення, планують розробити спільний меморандум щодо перевезення пільгових категорій населення у маршрутках Львівщини. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, вчора у Львівській ОДА відбулась чергова зустріч заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Тараса Греня із представниками автотранспортних підприємств Львівщини.

Відтак, результатом зустрічі стало рішення розроблення спільного меморандуму для тимчасового врегулювання питання Львівська ОДА та перевізники сформують чіткі пропозиції та внесуть їх до меморандуму, який укладуть на конкретно визначений термін. У документі зазначать перелік пільговиих категорій, які можуть їздити в обласних маршрутках безкоштовно.

«Проблема полягає, у першу чергу, у відсутності належного обліку перевезень. Це проблема і для органів місцевого самоврядування, і для самих перевізників. Тому сьогодні ми говоримо про підписання меморандуму – ми готові його підписати із чіткими нашими зобов’язаннями, строково. Адже коштів, які передбачені зараз, буде достатньо на орієнтовно 4 місяці часткового відшкодування проїзду пільгових категорій. Це дозволить тимчасово вирішити питання», – наголосив Тарас Грень.

Меморандум планують підписати наступного тижня.

Додамо, що щороку Львівська ОДА та перевізники укладають меморандум, у якому зазначають перелік пільговиих категорій, які можуть їздити в обласних маршрутках безкоштовно. У 2019 році їздити безкоштовно на міжміських, приміських та міських маршрутах Львівської області можуть п’ять пільгових категорій:

учасники бойових дій;

бійці-добровольці АТО;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих;

особи з інвалідністю 1-ої групи по зору та супроводжуючі особи.

Нагадаємо, нещодавно перевізники заявили, що з 1 січня перестануть безкоштовно возити пільговиків у маршрутках приміського і міжміського сполучення на Львівщині. Причиною цього, за їхніми словами, є недостатнє фінансування компенсацій з бюджет області, тож переводять усі стрілки на Львівську обласну раду.

Додамо, що витрати перевізників за пільгові перевезення на міжміських і приміських маршрутах покриває Львівська облрада, а на внутрішньорайонних – безпосередньо місцеві органи влади.

У бюджеті Львівщини на 2020 рік на компенсацію за пільговий проїзд передбачили загалом лише 3 млн грн. Із них 1,5 млн грн підуть на компенсацію саме автомобільним транспортом загального користування.

До слова, проблеми із громадським транспортом нині є і у Львові. Нещодавно у Львові провели громадські слухання щодо підняття ціни на проїзд у маршрутках до 8 грн, однак цю ініціативу не було підтримано. Зазначимо, на сайті ЛМР з’явився проєкт рішення про підвищення вартості проїзду у міських автобусах до 8 гривень. Востаннє ціни на проїзд у маршрутках Львова зросли у лютому 2019 року. Тоді тариф підняли до 7 гривень.

Громадський діяч та політик Ігор Васюник зазначив, що вартість проїзду у розмірі 7 грн чи 8 грн у громадському транспорті Львова – не обґрунтована, адже цих цін ні мерія, ні перевізники не можуть пояснити. На його думку, реформування громадського транспорту у Львові має розпочатися із впровадження електронного квитка, що дозволить зробити цю сферу більш прозорою та дасть можливість оптимізувати видатки.