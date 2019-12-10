Відмова безкоштовно возити пільговиків в маршрутках Львівщини. Перевізники переводять стрілки на облраду

1 січня 2020 року Автотранспортні підприємства Львівщини, які здійснюють перевезення на маршрутах із приміським і міжміським сполученням, припинять безоплатне перевезення пільговиків. Перевізники заявляють, що це пов’язано із тим, що в обласному бюджеті Львівщини не заклали достатньо коштів на відшкодування пільгових перевезень. Про це сьогодні, 10 грудня, під час пресконференції сказав голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, відповідальність за фінансове забезпечення і фінансове покриття пільгових перевезень по міжміських маршрутах і приміських маршрутках несе саме Львівська обласна рада, а за внутрішньорайонні маршрути − органи місцевого самоврядування.

«Обласний бюджет Львівщини − прийнято, і Львівська облрада практично не заклала коштів на відшкодування за пільгові перевезення чи компенсацію втрат за транспортні послуги громадянам, які мають на це право. Замовником послуг на заключення договору, в якому має бути сформований обсяг пільгових перевезень, і визначено об’єм коштів, які будуть направлятися на покриття цих збитків виступає Львівська ОДА. Своєю чергою, Львівська обласна рада, не заклавши фінансів в бюджет області, практично відмовила окремим категоріям громадян у пільговому проїзді», − Іван Велійка.

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Стосовно внутрішньорайонних маршрутів, які не виходять за межі окремого району, то вони, за словами Івана Велійки, виконуватимуться за умови:

планування коштів у районному бюджеті та відшкодування втрат від пільгових перевезень в розмірі достатніх для цих цілей;

наявності замовлення у формі договору на обсяг пільгових перевезень на кожному окремо взятому автобусному маршруті із вказанням суми коштів для оплати замовленого обсягу роботи.

Крім цього Іван Велійка розповів і про збитки, які виникають через недостатнє відшкодування за пільгові перевезення з бюджету Львівської області. Зокрема, він стверджує, що недоплата з бюджету «Самбірському АТП-14 608» за 10 місяців 2019 року становить 1,6 млн грн, а от Львівському АТП – 3,1 млн грн.

Перевізники додали, що вирішити проблему з пільговими перевезеннями у Львівській області можу зміни до обласного бюджету.

«Львівській обласні державній адміністрації потрібно підготувати зміни до бюджету на 2020 рік та подати вимогу на скликання позачергової сесії Львівської обласної ради», – уточнив голова правління ТзОВ «Львівське АТП-14630» Ігор Самардак.

Нагадаємо, нещодавно Автотранспортні підприємства Львівщини оприлюднили звернення, у якому заявили про можливе припинення безкоштовного перевезення пільговиків.

Львівський портал повідомляв, що у бюджеті Львівщини на 2020 рік на компенсацію за пільговий проїзд передбачили 3 млн грн, з них 1,5 млн грн – на компенсацію автомобільним транспортом загального користування.

Нагадаємо, під час зустрічі з перевізниками в кінці 2018 року було вкотре погоджено перелік пільгових категорій, які їздитимуть безкоштовно. Відшкодування витрат перевізників у 2019 році мало здійснюватися за рахунок районних бюджетів, бюджетів ОТГ та міст обласного значення.