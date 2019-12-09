Перевізники грозяться скасувати на Львівщині безкоштовний проїзд для пільговиків

Автотранспортні підприємства Львівщини, які здійснюють перевезення на маршрутах із приміським і міжміським сполученням, грозяться припинити безкоштовно возити пільговиків, якщо їм не виплатять компенсацію за це в повному обсязі. Про це йдеться у зверненні Львівського обласного осередку «Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників».

У заяві перевізників зазначається, що у 2017 році Верховна Рада прийняла рішення, згідно з яким органи центральної влади відмовилися фінансувати пільгові перевезення автомобільним транспортом загального користування з держбюджету, переклавши ці зобов’язання на органи місцевої влади та місцевого самоврядування.

«Посилаючись на відсутність коштів у місцевих бюджетах органи місцевої влади і місцевого самоврядування не поспішають замовляти у автотранспортних підприємств послуги пільгових перевезень та належним чином їх оплачувати. Так, у 2018 році кошти на відшкодування втрат від пільгових перевезень виділяли частково з обласного бюджету та районних бюджетів. Уже в 2019 році депутатами Львівської облради прийнято рішення про відмову автотранспортним підприємствам у виділенні коштів в обласному бюджеті на компенсацію втрат від пільгових перевезень», – наголошується у зверненні перевізників.

При цьому Асоціація перевізників Львівщини додає, що станом на сьогоднішній день органами місцевої влади не замовлена робота по наданню автотранспортними підприємствами послуг з пільгових перевезень у 2020 році, не сформовано замовлення по обсягах цих послуг і не заплановані кошти у місцевих бюджетах на оплату вказаних послуг.

«У ситуації, яка має місце на сьогоднішній день ми вимушені заздалегідь попередити користувачів послуг автомобільного транспорту загального користування, що починаючи з 1 січня 2020 року:

На автобусних маршрутах приміського сполучення, які не виходять за межі окремого району, послуги з пільгових перевезень надаватимуться окремим категоріям громадян, яким таке право надано Законами України, лише за умови наявності виділених коштів у місцевому бюджеті для оплати цих послуг в повному об’ємі; На автобусних маршрутах приміського сполучення, які виходять за межі одного району та міжміського сполучення (замовником виступає ЛОДА) послуги з пільгових перевезень надаватимуться окремим категоріям громадян, яким таке право надано Законами України, лише за умови наявності виділених коштів у обласному бюджеті для оплати цих послуг в повному об’ємі», – резюмують перевізники.

Львівський портал повідомляв, що у бюджеті Львівщини на 2020 рік на компенсацію за пільговий проїзд передбачили 3 млн грн, з них 1,5 млн грн – на компенсацію автомобільним транспортом загального користування.

Нагадаємо, під час зустрічі з перевізниками в кінці 2018 року було вкотре погоджено перелік пільгових категорій, які їздитимуть безкоштовно. Відшкодування витрат перевізників у 2019 році мало здійснюватися за рахунок районних бюджетів, бюджетів ОТГ та міст обласного значення.