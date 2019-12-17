56% українців не підтримують легалізацію азартних ігор

Більше ніж половина українців висловилась проти легалізації азартних ігор в Україні. Про це свідчать результати дослідження, яке з 19 листопада по 13 грудня проводив Київський міжнародний інститут соціології. Про це пише УП, передає Львівський портал.

«На запитання “Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу” 56% опитаних відповіли, що повністю не підтримують. Ще 19% респондентів підтримують легалізацію азартних ігор, але за умови, що для цього будуть відведені спеціальні ігрові зони або локалізовані місця. Повністю підтримують легалізацію грального бізнесу 18%», – йдеться у повідомленні.

Громадян також питали про те, які ігри із наведеного для них списку все-таки можуть бути дозволені в Україні легально: 50% опитаних вважають, що це можуть бути лотереї; 22% – букмекерські ставки; 19% обрали у цьому списку казино; 37% – зазначили, що жодна із азартних ігор не може бути легалізована в Україні.

Крім того, 52% респондентів ставляться негативно до того, що Володимир Зеленський схвалює легалізацію грального бізнесу. Позитивне ставлення до такої ініціативи президента – у 35% респондентів.

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Зазначимо, що дослідження КМІС проводив у 110 населених пунктах (PSU) у всіх областях України, окрім автономної республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 12%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

Як повідомляв Львівський портал, 29 вересня Кабмін схвалив низку законопроєктів, зокрема й щодо легалізації казино в Україні.

Ще в серпні Володимир Зеленський заявив, що хоче легалізувати азартні ігри в Україні, зокрема дозволити роботу казино у п’ятизіркових готелях. Офіційно на Львівщині такі гральні зали можуть з’явитися у п’ятьох місцях.

Нагадаємо, заборона грального бізнесу в Україні діє з 2009 року, але на практиці він працює «в тіні», доступ населення до нього залишається, а держава практично втратила контроль за веденням цього бізнесу.

У травні 2016 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект №4663 про легалізацію азартних ігор і систему контролю за організацією казино, букмекерською діяльністю і проведенням лотерей.

За оцінками експертів, бюджет України може отримати додатково близько 10 мільярдів гривень, якщо азартні ігри таки легалізують. Натомість в уряді нещодавно заявили, що сподіваються отримати від цього до 3,5 мільярда гривень.