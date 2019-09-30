Уряд схвалив Програму дій: легалізація грального бізнесу і видобуток бурштину

Вчора, 29 вересня, Кабінет міністрів схвалив Програму дій уряду та низку законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу та впорядкування діяльності з видобутку бурштину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабміну.

Так, уряд схвалив пакет законопроєктів «для впорядкування діяльності з видобутку бурштину».

«Зміни передбачають, зокрема, скасування процедур додаткового погодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони та ін.», — йдеться у повідомленні.

Також уряд схвалив законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

Нагадаємо, що 8 серпня, під час українсько-турецького бізнес-форуму в Туреччині Володимир Зеленський заявив, що хоче легалізувати азартні ігри в Україні, зокрема дозволити роботу казино у п’ятизіркових готелях. Офіційно на Львівщині такі гральні зали можуть з’явитися у п’ятьох місцях.

Як повідомляв Львівський портал, заборона грального бізнесу в Україні діє з 2009 року, але на практиці він працює «в тіні», доступ населення до нього залишається, а держава практично втратила контроль за веденням цього бізнесу.

Ще у травні 2016 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект №4663 про легалізацію азартних ігор і систему контролю за організацією казино, букмекерською діяльністю і проведенням лотерей.

За оцінками експертів, бюджет України може отримати додатково близько 10 мільярдів гривень, якщо азартні ігри таки легалізують.