Без належного рівня англійської мови офіцер не може професійно зростати, – очільник Академії сухопутних військ

Крім військових дисциплін та практичних навичок в Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного особливу увагу приділяють вивченню англійської мови. Сучасний офіцер повинен знати інозену мову на належному рівні, в іншому випадку він не зможе рости професійно. Про це в інтерв’ю Армії.Inform заявив очільник військового вишу генерал-лейтенант Павло Ткачук, передає Львівський портал.

Павло Ткачук зауважив, що ще задовго до того, як Міноборони разом із представниками НАТО напрацювали проєкт розвитку системи військової освіти в Україні, Академія сухопутних військ почала вдосконалювати процес підготовки офіцерських кадрів.

«Торік ми успішно провели пілотний проєкт «Курси лідерства офіцерського складу», під час якого протягом року навчали громадян, які мають вищу освіту, на первинні офіцерські посади тактичного рівня. Отримані результати засвідчили ефективність підготовки офіцерських кадрів за скороченими термінами. У 2019-му такий проєкт започаткували ще три навчальні заклади тактичного рівня. Він є обрисом майбутнього фахового курсу професійної підготовки SPECIALITY TRAINING COURSE (L-1B), запровадження якого в систему вишколу офіцерських кадрів тактичного рівня планується з 2021 року. Також в Академії успішною стала апробація іншого пілотного проєкту «Курси капітанів», який відповідає фаховому курсу підвищення кваліфікації L-1С за стандартами НАТО», – розповів Павло Ткачук.

Водночас генерал-лейтенант наголосив, що особливу увагу у виші приділяють англійській мові, яка сьогодні є одним із головних факторів професійного розвитку військових. Час, виділений для інтенсивного вивчення іноземної, в Академії сухопутних військ збільшили до 690 годин.

«Без належного знання англійської годі говорити про ефективну взаємодію підрозділів, які входять до багатонаціональних контингентів. Мова відкриває можливості офіцерові готуватися на фахових курсах за каталогом НАТО, зростати професійно. Ми збільшили на 15 % бюджет навчального часу, виділеного для інтенсивного вивчення іноземної мови, довівши його до 690 годин. У нас успішно функціонують English Speaking Club, факультатив з удосконалення мовної підготовки. По суботах запроваджено день англійської мови», – підкреслив Павло Ткачук.

Також він додав, що крім теоретичних занять з англійської, курсанти щодня мають нагоду спілкуватися з представниками збройних сил США, Канади, ФРН, Данії. Така жива комунікація допомагає ламати мовний бар’єр, дозволяє краще зрозуміти безпосередньо від носіїв мови особливості застосування військової термінології.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві оборони заявили, що українські військові здебільшого володіють англійською мовою на досить низькому рівні, що є «дуже болючим питанням». Відтак військовослужбовців зобов’яжуть знати іноземну.