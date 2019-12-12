На Антоновича знесли комунальне приміщення і продають землю. Може бути нова афера, – депутат

Комунальне приміщення на вул. Антоновича, 56 було одним із переліку об’єктів «Афери століття», які вдалося повернути у власність Львівської міськради. Однак тепер невідомі будівлю розібрали, а земельну ділянку хочуть незаконно продати. Про це сьогодні, 12 грудня, під час сесії міськради Львова повідомив депутат Ігор Телішевський, передає кореспондент Львівського порталу.

«Об’єкт на вул. Антоновича, 56, що входив до переліку «Афери століття» зараз просто зруйнували, а земельну ділянку виставили на продаж. Необхідно провести службове розслідування цього факту, адже це може бути ще одна афера, яку, як я розумію, у міській раді хтось прикриває», – розповів депутат.

Він також продемонстрував фото, на якому видно, що за вказаною адресою вже немає будівлі, натомість на паркані вивішене оголошення про продаж земельної ділянки. Згідно з ним за ділянку площею 0,04 га хочуть 180 000 доларів.

Своєю чергою очільниця міського управління комунальної власності Інна Свистун зауважила, що її підлеглі неодноразово зверталися до міського голови Андрія Садового щодо цього об’єкта. Втім реакції на це не було.

«Я повністю підтримую ідею провести службове розслідування. Ми написали не одну службову на міського голову з проханням провести розслідування щодо цього об’єкта і його балансоутримувача», – додала Інна Свистун.

Зазначимо, що приміщення на вул. Антоновича, 56 мерія через суд повернула назад у комунальну власність влітку 2018 року. Воно було одним із 25 комунальних приміщень, які юридичні і фізичні особи незаконно приватизували кілька років тому. Цю схему також прозвали «Аферою століття».