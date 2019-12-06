УПЦ Московського патріархату розірвала стосунки з церквами Греції та Олександрії через визнання ПЦУ

Українська православна церква Московського патріархату розірвала церковне спілкування з Православною Церквою Греції та Олександрійським патріархатом через їхнє визнання автокефалії Православної церкви України, передає BBC.

Це означає, що вірянам УПЦ МП не можна буде причащатись у храмах цих церков, а священникам та єпископам співслужити. Але просто відвідувати храми та поклонятись святиням можна.

Російська православна церква раніше також ухвалила рішення про розрив спілкування з церквою Греції (зберігши з окремими єпископами), проте офіційного рішення розірвати спілкування з Олександрійським патріархатом (центр у Каїрі) не ухвалювала.

Натомість патріарх РПЦ Кирило перестав поминати патріарха Олександрії Феодора, що фактично може значити розрив стосунків. Деякі експерти це назвали «гібридним розривом».

УПЦ МП розірвала стосунки рішенням синоду від 6 грудня 2019 року. Експерти і це рішення називають гібридним, адже важко буде зрозуміти, хто поминає Епіфанія, а хто ні.

Раніше церква Еллади та один з найстаріших патріархатів світу – Олександрійський – визнали автокефалію Православної церкви України. За словами предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, він на початку січня поїде співслужити до Олександрійського патріархату, а потім – до предстоятеля церкви Греції.

ПЦУ наразі є автокефальною церквою, яка входить до переліку помісних православних церков. Ії статус офіційно визнаний Вселенським патріархатом, церквою Греції та Олександрійським патріархатом.

Як повідомляв Львівський портал, у Києві 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. А 6 січня – урочиста церемонія вручення підписаного Томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію.

7 січня митрополит Епіфаній і тодішній президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор у Києві.

Також додамо, що нещодавно польська автокефальна церква відмовилась визнавати ПЦУ.