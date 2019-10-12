Грецька церква визнала ПЦУ

Сьогодні, 12 жовтня, під час священного синоду під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима єпископи Грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Глава Православної церкви України сказав Митрополит Епіфаній.

За його словами, це рішення відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома нашими Помісними Автокефальними Церквами в усіх сферах.

«Вдячний моєму брату у Христі, Главі Священного Синоду Церкви Греції Блаженнійшому Архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму та братам-архієреям, які сьогодні на засіданні Собору Ієрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату, що відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома нашими Помісними Автокефальними Церквами в усіх сферах», – написав Епіфаній.

Він зазначив, що Грецію і Україну, два наших народи пов‘язують багато славних сторінок історії, дружби та співпраці.

«Встановлення повного євхаристійного єднання та офіційних відносин між Помісними Церквами Греції та України — ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця! Вірю, що в недалекому майбутньому матиму радість відвідати близькі моєму серцю Афіни та особисто передати наші почуття любові й поваги Блаженнійшому Архієпископу Ієроніму, братам ієрархам і всій повноті Церкви Греції», – додав Митрополит Епіфаній.

Також інформаію про визнання ПЦУ Грецькою церквою ВВС News Україна підтвердили два джерела. Невдовзі очікується офіційне повідомлення Грецької церкви.

Вже найближчим часом предстоятель ПЦУ Епіфаній може відвідати Афіни та співслужити з предстоятелем церкви Еллади.

Таким чином, Елладська церква стала першою після Вселенського патріархату (який надав автокефалію ПЦУ) з-поміж помісних православних церков світу, яка визнала незалежну ПЦУ та вступає з нею у євхаристійне (міжцерковне) спілкування.

Вона є однією з найбільших православних церков світу й вважається у Греції державною.

Рішення в Афінах має відкрити шлях для активнішого визнання незалежної від Москви Православної церкви України світовим православ’ям. Також це може сприяти переходу до автокефальної церкви парафій від УПЦ МП.

Як повідомляв Львівський портал, у Києві 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. А 6 січня – урочиста церемонія вручення підписаного Томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію.

7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор у Києві.