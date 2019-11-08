Олександрійський патріархат визнав ПЦУ

Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ визнав автокефалію Православної Церкви України (ПЦУ). Про це на своїй сторінці у Facebook заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій (Зоря).

«Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ під час літургії в день Собору Архістратига Михаїла (за новим стилем) у храмі Архангелів (El-Zaher, Daher, Каїр, Єгипет) під час Божественної літургії поминав ім‘я Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як Предстоятеля автокефальної Православної Церкви України. Достовірність інформації підтверджено з двох інформованих джерел, а також розміщеним на сторінці храму в Фейсбук відеозаписом богослужіння (на 44:52). Пізніше очікується офіційне повідомлення. Таким чином Олександрійський Патріархат долучився до числа Церков, які визнають автокефалію Православної Церкви України», – зазначив він.

Як відомо, Олександрійська Церква має у диптихах друге після Вселенського Патріархату місце.

Як повідомляв Львівський портал, у Києві 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. А 6 січня – урочиста церемонія вручення підписаного Томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію.

7 січня митрополит Епіфаній і тодішній президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор у Києві.

Також додамо, що нещодавно польська автокефальна церква відмовилась визнавати ПЦУ.