Польська автокефальна церква відмовилась визнавати ПЦУ

Польська автокефальна православна церква звернулась до патріарха Константинопольського Варфоломія із заявою про невизнання Православної церкви України. Про це йдеться в комюніке ПАПЦ, оприлюдненому після проведення Собору архієпископів церкви 29 жовтня у Варшаві, передає Укрінформ.

«Польська автокефальна православна церква не проти надання автокефалії Церкві в Україні, що спиратиметься на догматично-канонічних нормах усієї Церкви, а не на групу відступників-розкольників. Відступники від науки святої Церкви не можуть представляти здоровий церковний організм, оскільки це порушує євхаристійну єдність православ’я», – йдеться в заяві ПАПЦ.

Як підкреслюється, таким чином Собор ПАПЦ не змінив свою позицію стосовно незалежності ПЦУ, що міститься в рішеннях соборів польської церкви від 9 травня 2018 року, 25 червня 2018 року та 2 квітня 2019 року.

Як повідомляв Львівський портал, у Києві 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. А 6 січня – урочиста церемонія вручення підписаного Томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію.

7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор у Києві.