Уряд оскаржив поновлення Насірова на посаді очільника ДФС

Кабінет Міністрів оскаржив поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на прес-службу Шостого апеляційного адміністративного суду.

«Буквально напередодні апеляційні скарги були подані», – сказала представник прес-служби.

Апеляції подані Кабміном і ДФС.

Суддя і дата розгляду справи ще не визначені.

Прес-служба суду уточнила, що скарги ще не надійшли в Шостий апеляційний адмінсуд.

Вони подані через Окружний адмінсуд Києва та станом на 16:00 середи, 9 січня, ще не надійшли до апеляційного суду і перебувають в суді першої інстанції.

Як повідомляв Львівський портал, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Нагадаємо, за даними Спеціальної антикорупційної прокуратури, дії Насірова завдали державі збитків на суму 2 млрд гривень. 3 березня Кабінет Міністрів відсторонив від виконання обов’язків голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Насірова арештували на 60 діб з альтернативою внесення застави у 100 мільйонів. Пізніше його дружина внесла заставу.

31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільниввідстороненого від своїх обов’язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.