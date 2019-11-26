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Кількість постраждалих після весільного бенкету на Сихові зросла майже вдвічі

Наталя Дуляба

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Кількість постраждалих, що отруїлися під час святкування весілля у кафе «Менестрель» на Сихові, зросла майже вдвічі. Станом на сьогодні, 26 листопада, у лікарню потрапили вже 20 людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

Перших 11 хворих із діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізували в обласну інфекційну лікарню в понеділок, 25 листопада. Встановлено, що всі вони напередодні святкували весілля у кафе «Менестрель», що на просп. Червоної Калини, 127-А.

Станом на сьогодні, 26 листопада, кількість постраждалих зросла уже 20 осіб, четверо із них лікуються у Бродівській центральній райлікарні.

«Пацієнти поступили із скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, тошноту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець. При зборі епіданамнезу встановлено, що вони вживали в їжу різноманітні вироби з м’яса та риби, салати, десерти. Стан пацієнтів – середньої важкості», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили Львівському порталу у Нацполіції Львівщини, за цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Санкція статті передбачає покарання – штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, цьогоріч Львівщина встановила антирекорд за кількістю спалахів кишкових інфекцій у закладах громадського харчування. Чому після бенкетів у ресторанах мешканці масово потрапляють на лікарняні ліжка, читайте тут.

Останній випадок отруєння стався у їдальні компанії «Нестле Україна» у Львові. Тут у їдальні отруїлися семеро працівників. За цим фактом поліція також відкрила кримінал.

Про те, як вберегтися від кишкових інфекцій та отруєнь, можна дізнатися за посиланням.

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