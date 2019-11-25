Під час весілля у ресторані на Сихові отруїлися 11 людей

У Львові в ресторані «Менестрель», який розташований у на проспекті Червоної Калини, під час святкування весілля отруїлися 11 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Держспоживслужбі у Львівській області.

Як повідомляється, 25 листопада о 16.10 год. надійшло термінове повідомлення від КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» щодо постраждалих 11 дорослих осіб, 9 з яких госпіталізовано з діагнозом гостра кишкова інфекція. Хворі були учасниками святкування весілля в закладі громадського харчування «Менестрель», що знаходиться у Львові на проспекті Червоної Калини, 127-А.

«Наразі стан усіх хворих – середньої важкості. При поступлені скарги на підвищення температури тіла, головний біль, тошноту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець. Під час збору епіданамнезу встановлено що 11 постраждалих вживали різноманітні вироби з м’яса та риби, салати», – йдеться у повідомленні.

Наразі розпочато комплекс заходів по локалізації та встановленню причин виникнення спалаху.

Нагадаємо, цьогоріч Львівщина встановила антирекорд за кількістю спалахів кишкових інфекцій у закладах громадського харчування. Чому після бенкетів у ресторанах мешканці масово потрапляють на лікарняні ліжка, читайте тут.

Останній випадок отруєння стався у їдальні компанії «Нестле Україна» у Львові. Станом на сьогодні від їжі закладу постраждало сім людей.

Про те, як вберегтися від кишкових інфекцій та отруєнь, можна дізнатися за посиланням.