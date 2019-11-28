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Отруєння у сихівському кафе: кількість хворих зросла до 21 людини

Наталя Дуляба

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Станом на сьогодні, 28 листопада, до медиків за допомогою звернулась уже 21 людина, яка отруїлась на весільному бенкеті у кафе «Менестрель», що на Сихові. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

Перших 11 хворих із діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізували в обласну інфекційну лікарню в понеділок, 25 листопада. Встановлено, що всі вони 23 листопада святкували весілля у кафе «Менестрель», що на просп. Червоної Калини, 127-А.

Згодом кількість постраждалих зросла до 20 осіб, четверо із них лікуються у Бродівській центральній райлікарні. А станом на сьогодні, 28 листопада, у списку хворих опинилась уже 21 людина.

«Пацієнти поступили із скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, нудоту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець. При зборі епіданамнезу встановлено, що вони вживали в їжу різноманітні вироби з м’яса та риби, салати, десерти. Стан пацієнтів – середньої важкості з тенденцією до покращення», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили Львівському порталу у Нацполіції Львівщини, за цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Санкція статті передбачає покарання – штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, цьогоріч Львівщина встановила антирекорд за кількістю спалахів кишкових інфекцій у закладах громадського харчування. Чому після бенкетів у ресторанах мешканці масово потрапляють на лікарняні ліжка, читайте тут.

Про те, як вберегтися від кишкових інфекцій та отруєнь, можна дізнатися за посиланням.

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