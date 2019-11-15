У мерії кажуть, що з впровадженням е-квитка будуть встановлювати електронні табло з графіком руху автобусів і тролейбусів

З впровадженням електронного квитка у Львові будуть встановлюватися нові електронні табло, які відображатимуть години прибуття всього громадського транспорту (трамваї, тролейбуси, автобуси). Станом на сьогодні такі табло встановлені лише для графіку руху трамваїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«На завершальній стадії тендерні процедури з впровадження електронного квитка. Сподіваємося цього року матимемо переможця, щоб розпочати впроваджувати. Паралельно із впровадженням е-квитка будемо розміщувати електронні табло і графік руху автобусів, тролейбусів», — розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Зараз у Львові є 24 електронні табло, з яких працює 23 у звичному режимі. Табло на пл. Двірцевій не працює у зв’язку з реконструкцією площі.

У ЛКП «Львівавтодор» запевняють, що щодня моніторять роботу електронних табло у Львові і всі вони відображаються на центральному пульті підприємства.

«Зміни режиму роботи табло відразу відомі працівникам ЛКП і виправляються. Найчастіше збій у роботі табло трапляється внаслідок аварійних вимкнень світла, від чого табло не працюють зовсім. А після цього трапляється збій програми, тому треба час на нове перевлаштування. Також буває тимчасове неспівпадіння приїзду транспорту з інформацією на табло, внаслідок автомобільних аварій або перевлаштування графіку руху транспорту. Ще причиною того, що табло тимчасово не працюють, є реконструкція доріг, заміна кабелів тощо», — повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, 12 лютого в ЛКП «Львівавтодор» розкрили пропозиції учасників тендеру на впровадження електронного квитка у громадському транспорті Львова. Вводити е-квиток у місті хочуть п’ять компаній. Протягом наступного місяця-півтора їхні пропозиції перевірятимуть, а визначити фірму-переможця і підписати з нею договір мерія планує у травні-червні цього року.

Е-квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львова, однак його впровадження планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.

Однак у Львові вже неодноразово відкладали запровадження електронного квитка. Спочатку у тестовому режимі він мав запрацювати 1 вересня 2019 року, потім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що е-квиток введуть лише після оновлення рухомого складу транспорту, тобто орієнтовно у 2020 році. У 2017 році е-квиток у транспорті обіцяли впровадити за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року.

Наприкінці 2018 року посадовці міськради заявляли, що якщо все ітиме за графіком, то встановлювати необхідне для е-квитка обладнання у громадському транспорті почнуть мінімум влітку 2020 року.

Після введення е-квитка пільгові картки будуть іменними. А загалом проїзні квитки у громадському транспорті Львова будуть короткотривалими (наприклад, на годину), довготривалими (на день, тиждень), також діятимуть картки-абонементи (на місяць, квартал, півроку, рік). Такі абонементи за бажанням львів’ян також можуть стати іменними. Відтак якщо людина придбала річну картку на проїзд, але загубила, то зможе відновити її, вказавши відповідні персональні дані.

За попередніми підрахунками, після введення е-квитка у Львові місячний безлімітний абонемент на проїзд коштуватиме близько 400-500 гривень. Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте тут.

Фото: ЛМР