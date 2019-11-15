ОСТАННІ НОВИНИ

Довгоочікуваний опалювальний сезон у Новояворівську може стартувати вже цими вихідними

Соломія Головіна

|

У Новояворівську опалювальний сезон може стартувати вже на вихідних. Про це сьогодні, 15 листопада, заявив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.

 

«Щодо Новояворівська: на сьогодні є підписаними трудові угоди із державною компанією НАК «Нафтогаз України», яка стабільно може виплачувати зарплату. Найближчим часом – це сьогодні-завтра, працівникам надійдуть кошти для погашення боргу із заробітної плати. Ще дві частини від суми – після запуску опалення. Після виплат першої суми, працівники будуть готові приступити до роботи і дати тепло. Це питання днів. Сподіваємось, тепло надійде у домівки мешканців Новояворівська вже у неділю. У Новому Роздолі  ситуація  є складнішою через проблеми з комунікаціями – мережі поки не готові до запуску через прориви», – наголосив Маркіян Мальський.

Нагадаємо,  з робочим візитом на Львівщину 13 листопада прибув прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, щоб вирішити питання з теплопостачанням у містах. Він оглянув роботу Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ та поспілкувався із робочими колективами підприємств. За словами прем’єра, уряд звернувся до правоохоронних органів задля розслідування і встановлення причетних до зриву опалювального сезону в зазначених вище містах Львівської області, а також несвоєчасній виплаті заробітної плати працівниками двох ТЕЦ.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям
Соломія ГОЛОВІНА
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Які у вас виникають асоціації з країною Ірак? Небезпека, терористи ІДІЛ, страх, горе, війна, смерть. Однак Катерину Катр...

Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова
Омелян ШЕВЧУК
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова

Зараз комфортні сучасні супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України. Вже відкрито...

Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...