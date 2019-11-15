Довгоочікуваний опалювальний сезон у Новояворівську може стартувати вже цими вихідними

У Новояворівську опалювальний сезон може стартувати вже на вихідних. Про це сьогодні, 15 листопада, заявив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.

«Щодо Новояворівська: на сьогодні є підписаними трудові угоди із державною компанією НАК «Нафтогаз України», яка стабільно може виплачувати зарплату. Найближчим часом – це сьогодні-завтра, працівникам надійдуть кошти для погашення боргу із заробітної плати. Ще дві частини від суми – після запуску опалення. Після виплат першої суми, працівники будуть готові приступити до роботи і дати тепло. Це питання днів. Сподіваємось, тепло надійде у домівки мешканців Новояворівська вже у неділю. У Новому Роздолі ситуація є складнішою через проблеми з комунікаціями – мережі поки не готові до запуску через прориви», – наголосив Маркіян Мальський.

Нагадаємо, з робочим візитом на Львівщину 13 листопада прибув прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, щоб вирішити питання з теплопостачанням у містах. Він оглянув роботу Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ та поспілкувався із робочими колективами підприємств. За словами прем’єра, уряд звернувся до правоохоронних органів задля розслідування і встановлення причетних до зриву опалювального сезону в зазначених вище містах Львівської області, а також несвоєчасній виплаті заробітної плати працівниками двох ТЕЦ.