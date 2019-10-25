З обласного бюджету виділили кошти для запуску опалювального сезону у Новояворівську та Новому Роздолі

З резервного фонду обласного бюджету виділено 1 900 000 гривень для здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації та недопущення зриву опалювального сезону у містах Новояворівськ та Новий Розділ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо недопущення зриву опалювального сезону у містах Новояворівськ та Новий Розділ вирішили виділити кошти на заходи для запуску опалювального сезону містам Новояворівськ та Новий Розділ, що співфінансуватимуть з обласного та місцевих бюджетів. Кошти скерують на поворотній основі з подальшим їх поверненням у бюджет.

Відтак, розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації з резервного фонду обласного бюджету виділено кошти в сумі 1 900 000 гривень для здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації та недопущення зриву опалювального сезону у містах Новояворівськ та Новий Розділ.

Окрім цього, 24 жовтня, під час засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку при Львівській обласні раді, затверджено рішення щодо спрямування в резервний фонд обласного бюджету 14 млн грн, в тому числі для запуску опалювального сезону в Новому Роздолі та Новояворівську.

Рішення про виділення фінансування ухвалили і органи місцевого самоврядування. Зокрема, сьогодні, 25 жовтня для вирішення складної ситуації із запуском тепла у м. Новояворівськ, сесією Новояворівської міської ради виділено 300 000 гривень та Яворівською районною радою 1 771 000 гривень.

Складною залишається ситуація у Новому Роздолі.

«24 жовтня на сесії Новороздільської міської ради депутати проявили зволікання щодо виділення коштів на вирішення питання теплопостачання у м. Новий Розділ. Зокрема керівництво міської ради зумисно подало у відставку, паралізувавши вирішення питання теплопостачання міста. Сподіваємось, що у понеділок, 28 жовтня, на сесії депутати Новороздільської міської ради таки проявлять небайдужість до громади 30-тисячного міста та приймуть рішення щодо виділення коштів для запуску теплопостачання»,- зазначив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Назарій Романчук.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники. Аби повернути людей назад, новий управитель заманював їх премією, розміром у половину зарплати.

Зауважимо, було оголошено новий конкурс для визначення управителя для обох ТЕЦ на Львівщині. Відтак 13 вересня АРМА визначилась з управителями і вирішила: 1) компанію «Альтернатива-Т-XXI» визнати переможцем конкурсного відбору управителя з розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новояворівськ (у конкурсі брали участь 3 претенденти); 2) компанію «Альтернатива-Т-ХХІ» визнати переможцем конкурсного відбору управителя з розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новий Розділ (у конкурсі брали участь 5 претендентів); 3) продовжити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору управління на один рік у частині виробництва електричної енергії та теплової енергії на ТЕЦ у м. Новояворівськ; 4) продовжити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору на один рік у частині виробництва електричної енергії та теплової енергії на ТЕЦ у м. Новий Розділ; 5) припинити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору управління у частині розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новояворівськ; 6) припинити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору управління у частині розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новий Розділ.

Станом на зараз над Новояворівськом і Новим Роздолом знову нависла загроза зриву опалювального сезону, відтак 60 тисяч мешканців можуть зостатися без тепла. Через це депутати Львівської облради надіслали звернення до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.