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Мер Нового Роздолу подав у відставку

Андрій Котенський

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Через критичну ситуацію на Новороздільській ТЕЦ сьогодні мер Нового Роздолу Андрій Мелешко та його заступник подали у відставку. Про це на своїй сторінці у Фейсбук депутат Львівської облради Володимир Гірняк у своєму Фейсбук.

 

За словами Володимира Гірняка, новий Розділ немає коштів для запуску опалювального сезону.

«Місто, яке і так на межі теплового колапсу залишилось без керма. Особисто щойно спілкувався з паном Мелешком, який підтвердив цю інформацію. Ситуація вимагає негайної реакції. Маємо правовим методом забезпечити виділення коштів і запустити тепло. Не можна допустити доведення атмосфери в місті до критичної поділки», – повідомив Володимир Гірняк.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові було затримано чотирьох службовців ТОВ «Енергія-Новояворівськ», ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «Енергія» за підозрою у заволодінні понад 300 млн куб. м природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Також Львівський портал у серпні повідомляв, що Новороздільська та Новояворівська теплоелектроцентралі (ТЕЦ) заарештовані і передані Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). АРМА визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Згодом стало відомо про затримку опалювального сезону у Новому Роздолі та Новояворівську, детальніше читайте у матеріалі «Без гарячої води і тепла. Перипетії довкола ТЕЦ Дубневичів, які грозять зривом опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську». Через відсутність гарячої води і тепла новороздільці вже виходили на пікет.

Міські голови Новояворівська та Нового Роздолу підписали розпорядження про старт опалювального сезону22-23 жовтня в закладах освіти, охорони здоров’я, культури, а також помешканнях містян, однак фактично він так і не розпочався.

9 листопада 2018 року у місті Новий Розділ відновили роботу ТЕЦ. А через кілька днів – і в Новояворівську.

На початку 2019 року місто залишилося без тепла через аварію на ТЕС.

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