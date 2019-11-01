Для запуску опалювального сезону у Новояворівську та Новому Роздолі обласного бюджету виділили ще 2,7 мільйона   

З резервного фонду обласного бюджету виділено 2,7 мільйона гривень для здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації та недопущення зриву опалювального сезону у містах Новояворівськ та Новий Розділ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Вчора, 31 жовтня, відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо недопущення зриву опалювального сезону у містах Новояворівськ та Новий Розділ.

За підсумками комісії прийнято рішення невідкладно виділити на поворотній основі фінансовий ресурс з резервного фонду обласного бюджету в сумі 2,7 млн гривень міським бюджетам міст Новояворівська і Нового Роздолу для здійснення заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків ситуація, що склалась.

Відтак, міським головам Новояворівська та Нового Роздолу доручили невідкладно укласти відповідні договори, директорові ПП «Гарант Енерго М» – забезпечити цільове використання цих коштів.

Окрім того, департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської ОДА спільно з міськими головами міст обласного підпорядкування та керівниками теплопостачальних підприємств області доручили забезпечити допомогу технічними працівниками на договірних засадах для виконання аварійно-ремонтних робіт та ліквідації проривів на аварійних ділянках мереж теплопостачання.

Зазначимо, керівництво Львівської ОДА неодноразово зверталось до Уряду щодо сприяння у вирішенні ситуації з недопущення зриву опалювального сезону у містах Новояворівськ та Новий Розділ.

А 24 жовтня обласна комісія вже виділила містам для запуску опалювального сезону 1,9 мільйона гривень

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники. Аби повернути людей назад, новий управитель заманював їх премією, розміром у половину зарплати.

Зауважимо, було оголошено новий конкурс для визначення управителя для обох ТЕЦ на Львівщині. Відтак 13 вересня АРМА визначилась з управителями і вирішила: 1) компанію «Альтернатива-Т-XXI» визнати переможцем конкурсного відбору управителя з розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новояворівськ (у конкурсі брали участь 3 претенденти); 2) компанію «Альтернатива-Т-ХХІ» визнати переможцем конкурсного відбору управителя з розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новий Розділ (у конкурсі брали участь 5 претендентів); 3) продовжити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору управління на один рік у частині виробництва електричної енергії та теплової енергії на ТЕЦ у м. Новояворівськ; 4) продовжити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору на один рік у частині виробництва електричної енергії та теплової енергії на ТЕЦ у м. Новий Розділ; 5) припинити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору управління у частині розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новояворівськ; 6) припинити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору управління у частині розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новий Розділ.

Станом на зараз над Новояворівськом і Новим Роздолом знову нависла загроза зриву опалювального сезону, відтак 60 тисяч мешканців можуть зостатися без тепла. Через це депутати Львівської облради надіслали звернення до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.