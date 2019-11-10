Через загрозу зриву опалювального сезону мешканці Новояворівська перекрили міжнародну трасу

Сьогодні, 10 листопада, з 15 год. мешканці Новояворівськ перекривають міжнародну трасу Київ-Чоп через загрозу зриву опалювального сезону. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

На місці події працюють групи швидкого реагування. Протестувальники ходять по пішохідному переході. Через акцію рух транспорту трасою ускладнений.

(Фото: скріншот з відео)

Раніше Львівський портал писав про те, що ще на початку вересня депутати Львівської облради зверталися до прем’єра та АРМА щодо критичної ситуації із запуском опалювального сезону в Новому Роздолі та Новояворівську.

Згодом через загрозу зриву опалювального сезону у двох містах на Львівщині оголосили надзвичайну ситуацію.

Додамо, нещодавно голова Львівської ОДА Маркіян Мальський повідомляв, що робота щодо проблемних ТЕЦ не припиняється. Відтак, за його словами, настав час, щоб управителі ТЕЦ зробили свою роботу: забезпечили транспортування газу на Новороздільську та Новояворівську ТЕЦ, на 100% погасити борг перед колективом, здійснити ремонт систем та їх запустити.

В кінці жовтня з резервного фонду обласного бюджету виділено майже 2 млн грн для здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації та недопущення зриву опалювального сезону у містах Новояворівськ та Новий Розділ. Під час сесії Львівської облради 29 жовтня 14 млн грн спрямували зокрема і на те, щоб вирішити проблему тепла у обох містах.

Рішення про виділення фінансування ухвалили і органи місцевого самоврядування. Так, 25 жовтня сесією Новояворівської міської ради виділено 300 тис. грн та Яворівською районною радою 1 млн 771 тис. грн.

Вже 1 листопада ми повідомляли, що з резервного фонду обласного бюджету виділили ще 2,7 млн грн.

Через критичну ситуацію із опалювальним сезоном мер Нового Роздолу Андрій Мелешко подав у відставку. Згодом стало відомо, що він таки пішов на лікарняний.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники. Аби повернути людей назад, новий управитель заманював їх премією, розміром у половину зарплати.

Як бачимо, цього року проблема із запуском опалювального сезону у цих двох містах Львівщини знову повторилася.