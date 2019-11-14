За кілька днів у Новояворівську стартує опалювальний сезон, у Новому Роздолі ситуація складніша, – прем’єр

Мешканцям Новояворівська через кілька днів подадуть тепло у їхні домівки, у Новому Роздолі ситуація складніша. Про це після робочої поїздки на Львівщину на своїй сторінці у Facebook написав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, який вчора ввечері побував у двох містах області, де досі так і не стартував опалювальний сезон.

Прем’єр дав доручення підготувати мережу до старту опалювального сезону в Новому Роздолі максимум протягом 5 днів.

«У Новояворівську люди будуть з теплом в домівках за декілька днів. Ситуація в Новому Роздолі трошки складніша. Там тепломережа не готова до старту. Дав доручення протягом щонайбільше п’яти днів підготувати мережу до старту! ДСНС готові у разі зниження температури забезпечити громадян усім необхідним», – написав він.

При цьому наголосив, що обидві ТЕЦ перейдуть в управління компанії групи НАК «Нафтогаз» і це відбуватиметься протягом двох-трьох днів. Паралельно спеціалісти перевірятимуть обладнання та усуватимуть технічні неполадки.

Також Олексій Гончарук наголосив, що колишня компанія-управитель «Гарант Енерго М» має понести відповідне покарання за те, що 60 тисяч людей у Новому Роздолі та Новояворівську могли залишитись без тепла взимку.

«Чим займалась приватна компанія-управитель весь цей час – із цим мають розібратись відповідні правоохоронні органи. Я не залишу цю ситуацію без контролю та хочу нагадати, що у кожної неспроможності в розв’язання проблеми – є ім’я та посада. Все це буде виявлено та отримає належну оцінку і належне покарання. Представники поліції вже цим займаються. Але зараз наше першочергове завдання – терміново забезпечити людей теплом і розв’язати проблему з виплатою заборгованості працівникам підприємств», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше голова Львівської ОДА Маркіян Мальський інформував, що наступним управителем може стати дочірня компанія «Нафтогаз Україна» – «Нафтогаз Тепло» і з нею тривають перемовини.

Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час брифінгу щодо ситуації з опалювальним сезоном на Львівщині заявила, що розраховує на те, що вже 17-18 листопада у містах Новояворівськ та Новий Розділ буде тепло. Також посадовиця зауважила, що участь у відборі нового управителя обох ТЕЦ погодилась взяти група «Нафтогаз України».

Раніше Львівський портал писав про те, що ще на початку вересня депутати Львівської облради зверталися до прем’єра та АРМА щодо критичної ситуації із запуском опалювального сезону в Новому Роздолі та Новояворівську.

Згодом через загрозу зриву опалювального сезону у двох містах на Львівщині оголосили надзвичайну ситуацію.

Додамо, нещодавно голова Львівської ОДА Маркіян Мальський повідомляв, що робота щодо проблемних ТЕЦ не припиняється. Відтак, за його словами, настав час, щоб управителі ТЕЦ зробили свою роботу: забезпечили транспортування газу на Новороздільську та Новояворівську ТЕЦ, на 100% погасити борг перед колективом, здійснити ремонт систем та їх запустити.

10 листопада серез загрозу зриву опалювального сезону мешканці Новояворівська перекрили міжнародну трасу.

В кінці жовтня з резервного фонду обласного бюджету виділено майже 2 млн грн для здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації та недопущення зриву опалювального сезону у містах Новояворівськ та Новий Розділ. Під час сесії Львівської облради 29 жовтня 14 млн грн спрямували зокрема і на те, щоб вирішити проблему тепла у обох містах.

Рішення про виділення фінансування ухвалили і органи місцевого самоврядування. Так, 25 жовтня сесією Новояворівської міської ради виділено 300 тис. грн та Яворівською районною радою 1 млн 771 тис. грн.

Вже 1 листопада ми повідомляли, що з резервного фонду обласного бюджету виділили ще 2,7 млн грн.

Через критичну ситуацію із опалювальним сезоном мер Нового Роздолу Андрій Мелешко подав у відставку. Згодом стало відомо, що він таки пішов на лікарняний.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники. Аби повернути людей назад, новий управитель заманював їх премією, розміром у половину зарплати.

Як бачимо, цього року проблема із запуском опалювального сезону у цих двох містах Львівщини знову повторилася.

Фото: Facebook-сторінка/Олексій Гончарук