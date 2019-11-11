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Під час обшуку у маєтку Богдана Дубневича НАБУ вилучило флешку з контактами Кучми

Вероніка Рой

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Під час обшуків Національного антикорупційного бюро у будинку колишнього депутата Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Богдана Дубневича у селі Зубра, що біля Львова, вилучило у спальні флешку з «контактами Кучми» і договорами дарування великих сум. Про це повідомляє The Бабель з посиланням на матеріали Вищого антикорупційного суду.

 

Суд розглядає справу проти двох компаній Дубневича — «Енергія — Новий Розділ» та «Енергія — Новояворівськ». Компанії підозрюють у махінаціях з закупівлею газу, через яку держава зазнала понад 1,4 млрд грн збитків.

Згідно з документами, під час обшуку будинку Дубневича детективи вилучили мобільний телефон iPhone XS, при огляді якого знайшли листування в інтернеті, месенджерах, та електронною поштою з різними абонентами.

Також у спальній кімнаті детективи виявили та вилучили флешку, яка приєднувалася до компʼютера за допомогою пристрою для блокування запису в режимі «Тільки для читання» без можливості запису на носій. На флешці правоохоронці знайшли папку Contacts із файлами, серед яких виявлено файл під назвою «Кучма.сontacts», що містив номер телефону і дату створення.

Також під час обшуку детективи виявили договори дарування коштів, укладені між членами родини Дубневичів, та розписки про отримання коштів, які були вилучені. В результаті суд задовольнив клопотання і заарештував флешку, мобільний телефон та знайдені під час обшуків документи.

Нагадаємо, 29 жовтня правоохоронці прводили обшуки у маєтку колишнього народного депутата Богдана Дубневича у селі Зубра, що біля Львова.

Додамо, що 31 жовтня Верховна Рада зняла з Ярослава Дубневича недоторканність і дозволила арешт. Того ж дня Дубневичу вручили підозру.

Зняття недоторканості із Ярослава Дубневича підтримали 26 із 31 народного депутата від Львівщини, а згоду на арешт надали лише 12 із них. Із повним списком голосувань можна ознайомитися тут.

Як повідомляв Львівський портал, 1 листопада розпочалось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Ярославу Дубневичу. Взяти його на поруки «під письмове зобов’язання» зголосились дев’ять народних депутатів. Всі вони – з парламентської групи «За майбутнє», до якої входить й сам Дубневич.

Наступного дня, 2 листопада, Вищий антикорупційний суд призначив Ярославу Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави розміром 100 млн грн. На це сам нардеп заявив, що незадоволений рішенням суду через завелику суму застави, а також додав, що не знає, де знайти 100 млн грн. А вже 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід та взяв народного депутата Ярослава Дубневича під варту з можливістю застави у 90 мільйонів гривень. 8 листопада Ярослав Дубневич після внесення за нього застави залишив слідчий ізолятор.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Також навесні 2019 року НАБУ оприлюднило цілу схему оборудок нардепів Дубневичів.

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