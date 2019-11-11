Апеляційний суд дозволив ліквідувати УПЦ КП

Шостий апеляційний суд Києва ухвалив продовжити ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату. Про це повідомляє РІСУ.

«Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 11 листопада, незважаючи на тиск з боку прихильників владики Філарета, які штурмували суд, розтрощили двері, меблі і побились з правоохоронцями», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, суд вирішив скасувати попередню ухвалу щодо забезпечення позову, тобто повністю став на бік Міністерства культури і Православної Церкви України.

Зазначмо, прихильники владики Філарета зібрались зранку 11 листопада у центрі Києва на протест проти ліквідації УПЦ КП. З Європейської площі вони вирушили до Кабміну, де передали звернення, після чого рушили до суду, де і сталася штовханина.

Як повідомляв Львівський портал, на початку травня Філарет заявляв, що УПЦ Київського патріархату не є ліквідованою і направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату. На цю зустріч тоді прибули лише чотири єпископи.

Своєю чергою у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної Церкви України.

12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної Церкви України, а згодом оголосив, що хоче керувати ПЦУ, натомість митрополиту Епіфанію слід залишити представлення Українською церкви за кордоном.

А митрополит Епіфаній на заяви Філарета зауважив, що повернення УПЦ до структури Київського патріархату означатиме втрату Томосу та всіх здобутків церковної незалежності. Тож це неможливо.

Нагадаємо, українські церкви об’єдналися у єдину Православну Церкву України 15 грудня 2018 року, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати ПЦУ, але окремі парафії, особливо на заході країни, переходять до Об’єднаної української церкви.

5 січня 2019 року у Стамбулі підписали Томос про автокефалію української церкви, а 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.

Фото: РІСУ