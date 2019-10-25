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Дитячу спортбазу на Турківщині за безцінь можуть віддати у приватні руки, – депутат

Соломія Головіна

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Депутат Львівської обласної ради Володимир Гірняк у Facebook написав про те, що комунальну дитячу спортивну базу у селі Розлуч Турківського району за безцінь можуть віддати у приватні руки.

 

За його словами, дитяча комунальна спортивна база у селі Розлуч більше року тому потрапила під загрозу бути за безцінь відданою у приватні руки.

«Схема проста як світ: з обласного балансу передати приміщення і красиву територію на баланс райради. У останньої, зрозуміло, немає коштів ані на капремонт, ані на утримання об’єкта. Далі за сценарієм – здача в оренду ГО вузького профілю ну і як результат – викуп за безцінь», – зазначив депутат.

При цьому він запевнив, що кілька разів блокував це на засіданні профільної комісії облради. І додав, що питання Розлуцької спортбази можуть винести на порядок денний сесії Львівської облради 29 жовтня.

«Є два прозорі виходи з цієї ситуації: 1) цінити приміщення і продати його на чесному аукціоні, а виручені кошти скерувати у бюджет Турківського району; 2) незабаром завершиться формування ОТГ у цьому районі, тож не виключено, що нова тергромада знайде можливість самостійно знайти ресурси та можливість для утримання спортбази, бо потенціал там – величезний. Тут головне зберегти інтереси громади, дітей і не дати банально вкрасти майно ЛОР», – наголосив Володимир Гірняк.

Як відомо, Володимир Гірняк, перебуваючи на посаді заступника голови Львівської облради, курував напрямок комунальної власності. Як писав Львівський портал, 2 жовтня під час позачергової сесії депутати достроково звільнили з посади  Володимира Гірняка у його ж день народження.

Зазначимо, що на попередню позачергову сесію обласні депутати збирались 24 вересня. Тоді серед питань, які розглядались, було дострокове звільнення двох заступників голови Олександра Ганущина – Володимира Гірняка та Андрія Білоуса. Втім зробити це так і не вдалося через те, що для отримання бюлетеня депутати не пред’явили своїх посвідчень.

Тому це таємне голосування визнали недійсним, а розгляд питання про дострокове звільнення Гірняка і Білоуса перенесли на наступне засідання. Після голосування, яке визнали недійсним, Володимир Гірняк у Facebook назвав ці події банальним низькопробним фарсом.

«Ситуацію головою ЛОР доведено до абсурду. Підозрюю, він триватиме і надалі, допоки не буде докорінного перезавантаження. Будемо на цьому наполягати і над цим працювати вже завтра. На першому місці мають бути інтереси громади, – констатував він.

Також Володимир Гірняк заявив про порушення лічильної комісії та керуючим справами облради Валентином Харловим під час таємного голосування за його дострокове звільнення. Із цього приводу він скерував заяву у правоохоронні органи.

Нагадаємо, 10 вересня, на першій сесії Львівської облради після літніх канікул, депутати визнали роботу Андрія Білоуса та Володимира Гірняка незадовільною.

Сам Гірняк каже, що ситуація в обласній раді досягла кризового апогею. Винним у цьому він вважає саме Олександра Ганущина, який «працює на депутата Ярослава Дубневича, а не на громаду Львівщини».

Своєю чергою Ганущин ще у наприкінці травня заявляв, що Володимир Гірняк проти нього готує заколот. Тоді він пояснив, що в облраді є група людей, яка претендує на його крісло. До цього, за його словами, причетний Гірняк.

Фото: Faceboo/Володимир Гірняк

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