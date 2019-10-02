Гірняка у день народження звільнили з посади заступника голови Львівської облради

Сьогодні, 2 жовтня, під час другої позачергової сесії Львівської обласної ради депутати більшістю голосів ухвалили рішення про дострокове звільнення з посади заступника голови ЛОР Володимира Гірняка. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Депутати шляхом таємного голосування ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень заступника голови ЛОР. Із 46 депутатів, які взяли участь у голосуванні, за відставку Гірняка проголосували 45 депутатів. Недійсними визнали один бюлетень.

Додамо, що сьогодні, 2 жовтня, Володимир Гірняк святкує свій 42-ий день народження.

Зазначимо, що на попередню позачергову сесію обласні депутати збирались 24 вересня. Тоді серед питань, які розглядались, було дострокове звільнення двох заступників голови Олександра Ганущина – Володимира Гірняка та Андрія Білоуса. Втім зробити це так і не вдалося через те, що для отримання бюлетеня депутати не пред’явили своїх посвідчень.

Тому це таємне голосування визнали недійсним, а розгляд питання про дострокове звільнення Гірняка і Білоуса перенесли на наступне засідання. Після голосування, яке визнали недійним, Володимир Гірняк у Facebook назвав ці події банальним низькопробним фарсом.

«Ситуацію головою ЛОР доведено до абсурду. Підозрюю, він триватиме і надалі, допоки не буде докорінного перезавантаження. Будемо на цьому наполягати і над цим працювати вже завтра. На першому місці мають бути інтереси громади, – констатував він.

Також Володимир Гірняк заявив про порушення лічильної комісії та керуючим справами облради Валентином Харловим під час таємного голосування за його дострокове звільнення. Із цього приводу він скерував заяву у правоохоронні органи.

Нагадаємо, 10 вересня, на першій сесії Львівської облради після літніх канікул, депутати визнали роботу Андрія Білоуса та Володимира Гірняка незадовільною.

Сам Гірняк каже, що ситуація в обласні раді досягла кризового апогею. Винним у цьому він вважає саме Олександра Ганущина, який «працює на депутата Ярослава Дубневича, а не на громаду Львівщини».

Своєю чергою Ганущин ще у наприкінці травня заявляв, що Володимир Гірняк проти нього готує заколот. Тоді він пояснив, що в облраді є група людей, яка претендує на його крісло. До цього, за його словами, причетний Гірняк.