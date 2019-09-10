Заступникам голови Львівської облради поставили «незадовільно» за роботу

Депутати Львівської обласної ради сьогодні, 10 вересня, під час сесійного засідання, проголосували за визнання роботи першого заступника голови облради Андрія Білоуса та заступника Володимира Гірняка незадовільною. Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

Першим заслуховували питання щодо звіту заступника голови Львівської облради Володимира Гірняка, хоча самого доповідача у сесійній залі не було.

Як поінформував Андрій Білоус, перед засіданням до нього зателефонував Володимир Гірняк і повідомив про те, що перебуває на лікарняному і просить врахувати цю обставину при розгляді цього питання.

Голова облради Олександр Ганущин наголосив, що проєкт рішення був зареєстрований у встановленому порядку ще 28 травня. Він додав, що інформація про звіт не була надана, відтак запропонував депутатам перейти до обговорення цього питання.

Фактично усі виступаючі обласні обранці розкритикували роботу заступника і обурювались його відсутністю.

«У оцінці роботи голови чи заступника голови облради не повинна йти мова про працевлаштування чи звільнення. Крім того, я переконаний, що не може голова обласної ради працювати добре, коли заступники працюють погано, і – навпаки… Щодо Володимира Гірняка, то я був вкрай незадоволений, що заходи в частині реорганізації бюджетних закладів та установ проводилися під вигуками «Ганьба Львівській облраді» і він був співініціатором цих процесів. Він робив багато речей, не враховуючи думку громадськості…», – зазначив депутат Ярослав Качмарик.

Також Володимиру Гірняку дорікнули щодо проведення конкурсів на керівні посади у комунальні заклади.

«Було проведено лише 17 конкурсів на заміщення вакантних посад керівників у медзаклади, в процесі – ще понад 16 об’єктів. Це робота, яка вимагає чіткої зміни керівництва медичних колективів, щоби йти в ногу з медичною реформою, не дає можливості організовано проводити відповідну роботу в цих колективах. Ефективність роботи такої комісії, яку очолює Володимир Гірняк, є сумнівною», – резюмував депутат Іван Лабай.

Незадовільно оцінила роботу Володимира Гірняка і Катерина Кеньо:

«За останній рік, і навіть було видно по звіту голови ЛОР, між депутатами і заступником Гірняком роботи не було. Не може бути в президії людина, яка не шанує букву закону, тому що з однієї сторони він не пішов у відпустку і при цьому балотувався, проводив агітацію, будучи кандидатом у нардепи. Є багато фактів, де роботу Володимира Гірняка можна визнати незадовільною».

Відтак 52 депутати проголосували за визнання роботи Володимира Гірняка незадовільною.

Що стосується звіту Андрія Білоуса, який доповідав про свою роботу, то до нього у депутатів також було чимало зауважень, зокрема, йому закидували те, що він не часто з’являється на робочому місці, а також депутатів обурювало те, що він не був присутній на заслуховуванні звіту Олександра Ганущина 28 травня.

«Взаємодії між головою і заступниками ми в останній час не бачимо. Напевно тут є якась політична доцільність… Ми розуміємо, що тут нема ніякої ганьби, просто люди мають іншу позицію, не хочуть конструктивно працювати, а нам потрібно, щоб наша область працювала», – наголосила Катерина Кеньо, запропонувавши визнати роботу Андрія Білоуса також незадовільною.

За визнання незадовільною роботи Андрія Білоуса проголосував 51 депутат.

Нагадаємо, в кінці травня голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин заявив, що проти нього готує заколот його заступник Володимир Гірняк. Тоді він пояснив, що в облраді є група людей, яка претендує на його крісло, до цього, за його словами, причетний Володимир Гірняк.