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Гра престолів у Львівській облраді. Ганущин каже, що Гірняк готує проти нього заколот

Соломія Головіна

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Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин сьогодні, 21 травня, під час сесійного засідання заявив про те, що в облраді є група людей, яка претендує на його крісло.  Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

За словами Олександра Ганущина, до цього причетний його заступник Володимир Гірняк.

Додамо, що під час формування порядку денного депутати відмовились внести питання про звіт Олександра Ганущина.

«Хочу пояснити, що сьогодні стоїть за спробою не включати звіт голови ЛОР до порядку денного.  Як відомо, юридична процедура подібного звіту може передбачати в процесі обговорення: висловлення недовіри та звільнення голови ЛОР» , –  пояснив керівник облради.

Олександр Ганущин зазначив: «У цьому залі є група людей, котрі готові поборотися за це крісло, але їм станом на сьогодні бракує голосів. Вони цілком серйозно задумалися над тим, щоб дочекатися, коли прийде нова «зелена влада», підкріпитися підтримкою адміністративного ресурсу та реалізовувати цю боротьбу за крісло голови ЛОР».

На його переконання серед цих людей є його заступник Володимир Гірняк.

«Мені дуже прикро, що в цій боротьбі взяв участь той, хто планує отримати найбільші дивіденди від цього питання – Володимир Гірняк. Як кажуть: в політиці, як в політиці – нічого персонального, тільки бізнес», – зауважив голова ЛОР.

Як він пояснив, ця ситуація загострилася після заяви про те, що Львівщина і надалі залишатиметься в опозиції до новообраного президента України Володимира Зеленського. Більше того, за його словами, були ініціативи депутатів звернутися до Володимира Зеленського з пропозицією призначити Володимира Гірняка головою Львівської облдержадміністрації.

Фото – Мирослав Пархомик

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