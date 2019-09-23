Ганущин VS Гірняк. Заступник голови ЛОР каже, що його шеф працює на Дубневича, а не на громаду

Заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк каже, що очільник Олександр Ганущин замість того, щоб представляти інтереси громади, на своїй посаді виконує функцію помічника нардепа Ярослава Дубневича. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ситуація у Львівській обласній раді досягла кризового апогею.

«Неефективність, непрозорість, нездатність працювати чесно вилізли на-гора. Ситуація зайшла в тупик і в першу чергу від цього страждає громада, яка нас і обрала», – зазначив Володимир Гірняк.

Винним у цьому він вважає голову Львівської обласної ради Олександра Ганущина. На його переконання, на цій посаді він «радше виконує роль помічника народного депутата Ярослава Дубневича, аніж представника інтересів громади Львівщини».

«Саме такий підхід до роботи в раді і призвів до тієї господарської та політичної кризи в стінах ЛОР, що ми маємо на сьогодні. За це хтось повинен нести відповідальність. І не має значення, чи проголосує завтра рада за дострокове припинення повноважень заступників голови ЛОР, чи ні. Особисто готовий нести колективну відповідальність, наслідок якої – відставка всього керівного складу Львівської обласної ради. Опісля ЛОР має вирішити, хто «з нуля» в президії нестиме відповідальність за розвиток регіону. Гостро постане питання і нової коаліції. Неодноразово наголошував – ніколи не тримався за посаду і готовий разом із іншим керівним складом залишити президію і, як завжди – з повною віддачею працювати в залі ЛОР», – зазначив заступник голови ЛОР.

Нагадаємо, депутати ЛОР 24 вересня зберуться на позачергову сесію, щоб достроково припинити повноваження першого заступника голови облради Андрія Білоуса та заступника голови Володимира Гірняка.

Нагадаємо, на засіданні сесії ЛОР 10 вересня депутати проголосували за визнання роботи Андрія Білоуса та Володимира Гірняка незадовільною.

У кінці травня голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин заявив, що проти нього готує заколот його заступник Володимир Гірняк. Тоді він пояснив, що в облраді є група людей, яка претендує на його крісло, до цього, за його словами, причетний Володимир Гірняк.

Фото: Варіанти