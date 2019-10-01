Гірняк написав заяву в поліцію через порушення при голосуванні за його відставку

Заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк стверджує про порушення лічильної комісії та керуючим справами облради Валентином Харловим під час таємного голосування за його дострокове звільнення. Із цього приводу він скерував заяву у правоохоронні органи. Про це Володимир Гірняк написав на своїй сторінці у Facebook.

«Перешкоджання діяльності депутата, зловживання владою, службовим становищем, службова недбалість – всі ці статті Кримінального кодексу України були порушені 24 вересня на позачерговій сесії ЛОР під час таємного голосування. Порушені лічильною комісією на керуючим справами ЛОР Валентином Харловим», – зауважив він.

Відтак Володимир Гірняк сьогодні скерував відповідну заяву у поліцію.

«Причетні мають понести відповідальність за видачу бюлетенів без підпису, за не донесення раді результатів голосування, за кричуще порушення – знищення самих бюлетенів. Регламент та закон було послано «під три чорти». Інакше працювати не вміють», – обурився посадовець.

Нагадаємо, завтра, 2 жовтня, у Львівській обласній раді відбудеться друге пленарне засідання позачергової сесії. Наразі на сайті ЛОР нема порядку денного.

Зазначимо, що на попередню позачергову сесію обласні депутати збирались 24 вересня. Тоді серед питань, які розглядались, було дострокове звільнення двох заступників голови Олександра Ганущина – Володимира Гірняка та Андрія Білоуса. Втім зробити це так і не вдалося через те, що для отримання бюлетеня депутати не пред’явили своїх посвідчень.

Тому це таємне голосування визнали недійсним, а розгляд питання про дострокове звільнення Гірняка і Білоуса перенесли на наступне засідання. Відтак найімовірніше саме 2 жовтня сесія Львівської облради знову спробує достроково припинити повноваження заступників Олександра Ганущина.

Після голосування, яке визнали недійним, Володимир Гірняк у Facebook назвав ці події банальним низькопробним фарсом.

«Ситуацію головою ЛОР доведено до абсурду. Підозрюю, він триватиме і надалі, допоки не буде докорінного перезавантаження. Будемо на цьому наполягати і над цим працювати вже завтра. На першому місці мають бути інтереси громади, – констатував він.

Нагадаємо, 10 вересня, на першій сесії Львівської облради після літніх канікул, депутати визнали роботу Андрія Білоуса та Володимира Гірняка незадовільною.

Сам Гірняк каже, що ситуація в обласні раді досягла кризового апогею. Винним у цьому він вважає саме Олександра Ганущина, який «працює на депутата Ярослава Дубневича, а не на громаду Львівщини».

Своєю чергою Ганущин ще у наприкінці травня заявляв, що Володимир Гірняк проти нього готує заколот. Тоді він пояснив, що в облраді є група людей, яка претендує на його крісло. До цього, за його словами, причетний Гірняк.

Фото: Варіанти