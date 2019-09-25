Через сміттєву станцію під аеропортом «Львів» різко зросла кількість зіткнень птахів із літаками?

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в серпні 2019 року зафіксувало 9 випадків зіткнень птахів із літаками українських та іноземних авіакомпаній. При цьому 8 із 9 небезпечних випадків сталися на авіаррейсах до Львова або зі Львова, пише Аvianews.

Авіаційні інциденти, що відбулися в серпні 2019 року з птахами і літаками іноземних авіакомпаній в повітряному просторі України:

1 серпня 2019 року о 10:59 під час виконання рейсу WZZ 1843 по маршруту Вроцлав–Львів на літаку Airbus A320 HA-LYI авіакомпанії Wizz Air Hungary після посадки на

злітно-посадкову смугу капітан судна доповів диспетчеру про зіткнення з птахом при заході на посадку. Під час післяпольотного огляду виявлено сліди зіткнення з птахом (пляма крові) із залишками пір’я на предкрилці лівого напівкрила. Пошкодження повітряного судна (ПС) не виявлені. Після огляду ВПП знайдена тушка ластівки сільської в районі рульової доріжки (РД) 5.

6 серпня 2019 року о 21:49 під час виконання рейсу THY 0443 за маршрутом Стамбул –

Львів на літаку Boeing 737 TC-JVN, авіакомпанії Turkish Airlines після посадки літака капітан судна доповів диспетчеру про зіткнення з птахом при заході на посадку. Під час післяльотного огляду виявлено сліди зіткнення з птахом (подовжена пляма крові на правому лобовому склі кабіни пілотів) без пошкодження. При огляді повітряного судна інші сліди зіткнень не виявлені. При огляді ВПП залишки птахів і сторонніх предметів не виявлено.

8 серпня 2019 року об 11:11 під час виконання рейсу WZZ 1844 по маршруту Львів – Вроцлав на літаку Airbus A320 HA-LPZ авіакомпанії Wizz Air Hungary після зльоту під час набору висоти капітан літака доповів диспетчеру про можливе зіткнення з одиночної дрібної птахом на етапі початкового набору висоти і прийняв рішення

про продовження польоту до аеродрому призначення. При огляді ВПП знайдені останки птиці (сільська ластівка).

17 серпня 2019 року о 05:45 під час виконання рейсу RYR 5438 за маршрутом

Дюссельдорф–Львів на літаку Boeing 737 EI-FTW авіакомпанії Ryanair (Ірландія) при проведенні послеполетного огляду виявлено сліди зіткнення з птахом (подовжене розтерті пляма крові приблизно 7х4 см і незначні залишки пухових пір’я у верхній частині зовнішнього капота двигуна №1) без пошкодження повітряного судна. Інші сліди зіткнень не виявлені. Після огляду ВПП останки птахів і сторонні предмети не виявлені.

19 серпня 2019 року о 06:30 під час виконання рейсу WZZ 6769 за маршрутом Львів-Берлін на літаку Airbus A320 HA-LPZ авіакомпанії Wizz Air Hungary після зльоту з ВПП 13 під час набору висоти екіпаж доповів диспетчеру про можливе зіткнення з одним дрібним птахом на етапі початкового набору висоти і прийняв рішення про продовження польоту в аеропорт призначення. При огляді ВПП виявлені останки птиці (сільська ластівка).

19 серпня 2019 року о 6:53 під час виконання рейсу EPN 223 за маршрутом Мілан-Львів на літаку Airbus A320 EI-GCC авіакомпанії Ernest Airlines (Італія) під час проведення

післяполітного огляду виявлено сліди зіткнення з птахом на передній кромці лівої частини стабілізатора) без пошкодження повітряного судна. При огляді ВПП залишків птахів і сторонніх предметів не виявлено.

22 серпня 2019 року о 09:15 під час виконання рейсу WZZ 1296 за маршрутом Львів-Катовіце на літаку Airbus A320 HA-LPТ авіакомпанії Wizz Air Hungary після зльоту з ВПП під час набору висоти екіпаж доповів диспетчеру про можливе зіткнення з дрібним птахом на етапі початкового набору висоти і прийняте рішення про продовження польоту в аеропорт призначення. Проведено огляд ВПП, виявлені останки птиці (сільська ластівка).

28 серпня 2019 року о 20:36 під час виконання рейсу ERN 237 за маршрутом Рим-Львів

на літаку Boeing 737-300 SX-LWA авіакомпанії LUMIWINGS (Італія) під час

післяполітного огляду виявлено сліди зіткнення з птахом на правому лобовому склі кабіни пілотів. Проведено огляд ВПП, останки птахів не виявлені.

Єдиний випадок зіткнення літака із птахами, який стався не у Львові, відбувся у Харкові. Зокрема, 29 серпня 2019 року літак авіакомпанії Wizz Air Hungary зіткнувся із птахом при здійсненні рейсу Відень-Харків.

Як повідомляв Львівський портал, у березні 2018 року у Львові заговорили про купи сміття на вул. Північній, де перевізник «АВЕ Львів» облаштував свою сміттєперевантажувальну станцію. На сполох забили й екологи, які заговорили про те, що ця станція створює небезпеку повітряному руху в районі злету та посадки літаків в аеропорту ім. Д. Галицького.

Міськрада Львова також визнала неможливим функціонування перевантажувальної станції «АВЕ Львів» на вул. Північній, адже для її облаштування перевізник самовільно захопив земельну ділянку. Мерія зобов’язала компанію вивезти звідти все сміття до 31 серпня 2018 року. 1 вересня Муніципальна варта мала встановити на станції шлагбаум, аби унеможливити повторний завіз відходів.

Відтак «АВЕ Львів» мав ще на початку вересня 2018 року був зобов’язаний закрити сміттєперевантажувальну станцію на вулиці Північній у Львові. У серпні 2018 року перевізник «АВЕ Львів» практично завершив очищати свою перевантажувальну станцію, де назбиралось близько 10 тисяч тонн сміття.

Однак станцію сміття не закрили досі, адже виконавчий комітет Львівської міської ради щомісяця продовжує «АВЕ Львів» термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній.

Ділянку, де є перевантажувальна станція «АВЕ Львів» планували віддати під індустріальний завод.

Варто також додати, що за нормами Повітряного кодексу України, заборонено відкрите складування відходів у радіусі 15 км навколо аеропорту, адже сміття приваблює птахів, що можуть стати причиною авіакатастроф. Відстань від злітної смуги до станції перевантаження у Львові становить приблизно 2 км.