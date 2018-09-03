Ділянку, де була сміттєва станція «Аве Львів», Садовий віддасть під індустріальний парк

З 1 вересня на вул. Північній, 1 Муніципальна варта встановила шлагбаум, щоб припинити завіз сміття на цю територію. А цю земельну ділянку місто планує використати під індустріальний парк. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

«Шлагбаум встановили минулого тижня. Від сьогодні перевізник «Аве» має використовувати іншу перевантажувальну станцію. Там ми плануємо робити індустріальний парк, створювати площадки, нові виробництва», — розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Як повідомляв Львівський портал, ще наприкінці серпня перевізник «Аве Львів» практично завершив очищати свою перевантажувальну станцію на вул. Північній, де назбиралось близько 10 тисяч тонн сміття. Для того, щоб вивезти всі відходи, компанія витратила два з половиною місяці та кілька мільйонів гривень.

Нагадаємо, із березня у Львові заговорили про купи сміття на вул. Північній, де перевізник «Аве Львів» облаштував свою сміттєперевантажувальну станцію. Мешканці також неодноразово скаржились через це. А нещодавно екологи заговорили про те, що ця станція створює небезпеку повітряному руху в районі злету та посадки літаків в аеропорту ім. Д. Галицького.

Через бездіяльність та забруднення довкілля «Аве Львів» оштрафували. Розмір штрафу становив близько 1000 гривень. Також у Львівській ОДА заявляли, що якщо «Аве Львів» до кінця липня не очистить свою перевантажувальну станцію, то вона втратить частину ринку своїх послуг. Однак нещодавно в Ода заявили, що зараз мова про це вже не йде.

Водночас міськрада Львова нещодавно визнала неможливим функціонування перевантажувальної станції «АВЕ Львів» на вул. Північній, адже для її облаштування перевізник самовільно захопив земельну ділянку. Мерія зобов’язала компанію вивезти звідти все сміття до 31 серпня. 1 вересня Муніципальна варта мала встановити на станції шлагбаум, аби унеможливити повторний завіз відходів.