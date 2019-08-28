Ганущин вважає, що мораторій на російську попсу «почистив» репертуар зірок

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин у коментарі Львівському порталу зауважив, що впроваджений мораторій на російськомовний культурний продукт – швидше сигнал до дії ніж безпосередньо дія. Втім, як він пояснив, завдяки цьому рішенню зміннюються гастрольні маршрути деяких співаків та «чистяться» репертуари зірок.

«Мораторій працює. В першу чергу в частині гастролей великих зірок, які раніше не зважали на свій репертуар у частині міста чи району, куди вони їдуть. А зараз навіть дуже великі компанії – concert.ua, gastroli.ua, karabas.com, які мають стосунки з Львівською оперою, з театром ім. М. Заньковецької та філармонією, – реально обумовлюють речі і, думаю, «чистять» репертуар та змінюють маршрути зірок, які виступають перед громадянами України», – сказав посадовець.

За його словами, цю заборону реалізовуватимуть поступово, адже зробити все за раз – неможливо.

«Зрозуміло, що це більше сигнал до дії ніж дія. Але в частині культури, яку ми контролюємо, це реально дія», – констатував голова Львівської облради.

Власне незабаром обіцяють візятися за проведення роз’яснювальної роботи для юридичних та фізичних осіб.

«Ми програли рішення в апеляції близько пів року тому і, м’яко кажучи, трішки зупинили процес у частині роз’яснення. Проводилася нарада за участі культури, освіти тощо… Думаю, десь буде чергова хвиля і займемося цим питанням», – зауважив очільник Олександр Ганущин.

Водночас голова Львівської обласної ради додав, що представники «Опозиційної платформи – За життя» певно і не сподівалися, що облрада виграє у них Верховний Суд, але це вдалося, і раніше скасований мораторій визнали правомірним.

Як повідомляв Львівський портал, 18 вересня 2018 року депутати ЛОР заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту. Власне, у прийнятому рішенні мова йшла про впровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Львівської області до моменту повного припинення окупації території України.

Згодом посол Канади в Україні Роман Ващук назвав це рішення Львівської облради дискримінаційним.

У січні 2019 року Львівський окружний адмінсуд скасував рішення Львівської облради щодо мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту.

У травні цього року Львівська обласна рада прийняла рішення звернутися до Вищої ради правосуддя щодо некомпетентності суддів першої та другої інстанції у визнанні нечинним рішення «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області». Скасування мораторію на російськомовний продукт, на переконання облради, створює підґрунтя для розпалювання міжнаціональної ворожнечі, загрожує захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та не дозволяє подолати наслідки тривалої мовної русифікації населення.

15 серпня цього року Верховний Суд визнав законним мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на Львівщині.