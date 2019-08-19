Мораторій на російськомовний культурний продукт на Львівщині: Верховний Суд визнав його законним

Верховний Суд визнав законним мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Верховний Суд постановою від 15 серпня 2019 року визнав, що суди попередніх інстанцій допустили неправильне застосування норм матеріального права, задовольняючи позови щодо визнання протиправним та нечинним рішення Львівської обласної ради від 18 вересня 2018 року №745 «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області».

«Нарешті здобули переможний і остаточний результат у справі щодо російськомовного культурного продукту! Верховний Суд України став на бік Львівської обласної ради та громади Львівщини – скасував рішення двох судів, які вважали, що рішення облради про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області є незаконним, зокрема не відповідає гарантіям наданим Державою Україна», – прокоментував голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Як пояснив начальник юридичного відділу облради Андрій Мельник, Верховний Суд України задовольнив касаційну скаргу Львівської обласної ради та скасував рішення судів нижчих інстанцій у справі щодо російськомовного культурного продукту.

«Таким чином Верховний Суд України підтвердив законність рішення Львівської обласної ради щодо встановлення мораторію на території Львівської області на публічне використання російськомовного культурного продукту. Відтак рішення Львівської обласної ради є законним і чинним», – сказав він.

Як повідомляв Львівський портал раніше, 18 вересня 2018 року депутати ЛОР заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту. Власне, у прийнятому рішенні мова йшла про впровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Львівської області до моменту повного припинення окупації території України.

Згодом посол Канади в Україні Роман Ващук назвав це рішення Львівської облради дискримінаційним.

У січні 2019 року Львівський окружний адмінсуд скасував рішення Львівської облради щодо мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту.

У травні цього року Львівська обласна рада прийняла рішення звернутися до Вищої ради правосуддя щодо некомпетентності суддів першої та другої інстанції у визнанні нечинним рішення «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області». Скасування мораторію на російськомовний продукт, на переконання облради, створює підґрунтя для розпалювання міжнаціональної ворожнечі, загрожує захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та не дозволяє подолати наслідки тривалої мовної русифікації населення.