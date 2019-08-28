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Обвал частини житлового будинку у Дрогобичі: під завалами може бути ще п’ять людей

Вероніка Рой

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У Дрогобичі після обвалу  частини житлового будинку на вулиці Грушевського під завалами може перебувати ще п’ять людей. Про це сьогодні, 28 серпня, під час брифінгу розповів заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Петро Коротинський.

 

«За оперативними даними під завалами може перебувати ще п’ять осіб, враховуючи кількість прописаних та можливу кількість проживаючих у квартирах. Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно і будуть здійснюватися до остаточного виявлення осіб, доля яких залишається невідомою. На даний час усіх мешканців виведено з будинків. Їм надається необхідна психологічна допомога та вирішується питання щодо розселення», – сказав Петро Коротинський.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 450 осіб та 65 одиниць техніки.

Нагадаємо, сьогодні вночі  близько 2.50 в Дрогобичі у чотирьохповерховому житловому будинку на вулиці Грушевського, 101 обвалилася частина будівлі. У результаті події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали.

Згодом стало відомо, що через обвал частини житлового будинку знищено сім квартир, ще вісім пошкоджено.

У АТ «Львівгаз» повідомили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природнього газу.

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