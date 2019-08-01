Львівські депутати таки виділили 40 мільйонів для викупу приміщення під Центр опіки сиріт

Сесія міської ради Львова із третьої спроби зуміла виділити 40 мільйонів гривень на викуп в області приміщення колишньої школи-інтернату на вул. Короленка, 7 під Центр опіки сиріт УГКЦ. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 1 серпня, проголосували 52 депутати. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як вказано в ухвалі, 40 мільйонів гривень мерія перерахує Львівській обласній раді як субвенцію на виконання інвестиційних проектів. При цьому міська рада проситиме, аби частину коштів область скерувала на ремонт приміщення на вул. Короленка.

Водночас у Львівській облраді нещодавно натякнули, що перераховані 40 мільйонів гривень витратять на потреби області.

Також окремою ухвалою міська рада прийняла у комунальну власність нежитлові приміщення на вул. Короленка, 7. Згодом їх безоплатно передадуть Релігійній місії «Центр опіки сиріт» Львівської Архиєпархії УГКЦ. Самим процесом передачі будинку Центру опіки сиріт займатиметься спеціальна комісія, яку ще має утворити виконавчий комітет.

Рішення про викуп будинку на вул. Короленка, 7 міська рада Львова мала прийняти до 1 серпня, а перерахувати кошти в обласний бюджет – до 1 вересня. Якщо мерія цього не зробила би вчасно, то облрада не віддала б Львову цього приміщення.

Питання про виділення коштів для викупу цього приміщення Львівська міська рада розглядала спочатку 20 червня, потім – 11 липня, проте жодного рішення прийняти так і не змогла. Так, депутати неодноразово наголошували, що область може використати всі перераховані кошти на власні об’єкти, а будівля на вул. Короленка й надалі перебуватиме у занедбаному стані. Тому вони пропонували викупити це приміщення за 1 гривню, а 40 мільйонів гривень зарезервувати на його реконструкцію, аби тут вдалося якомога швидше створити Центр опіки сиріт. Зрештою, депутати міської ради тільки пересварились із мером, а грошей так і не виділили.

Нагадаємо, на вул. Короленка, 7 розташована колишня школа-інтернат, у якій зараз діє Центр опіки сиріт УГКЦ. 27 лютого Львівська обласна рада, яка є власником цього приміщення, спочатку продала його на аукціоні завуальованому покупцю, втім після цього суд призупинив продаж. Через кілька місяців, наприкінці травня, Львівська обласна рада таки погодилась продати місту приміщення на вул. Короленка, 7 за 40 мільйонів гривень.

Як повідомляв Львівський портал, проти виселення Центру опіки сиріт виступали небайдужі львів’яни, які створили петицію до міськради із проханням стати на захист дітей. Також священнослужителі збирали кошти для викупу будівлі, у Львові проводили благодійні концерти, під час яких теж збирали гроші.

Після передачі приміщення на вул. Короленка, 7 УГКЦ збирається створити Дім милосердя для дітей-сиріт.