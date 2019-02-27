Львівська обласна рада продала школу-інтернат на Короленка

У Львові не буде «Центру опіки сиріт». Приміщення школи-інтернату на вул. Короленка, 7 викупило ТзОВ «ГОРИЗОНТ ПРОПЕРТІ», яке запропонувало більшу ціну за представників мережі «Холдингу емоцій «!FEST» – ТзОВ «Школа вільних та небайдужих». Про це стало відомо за результатами аукціону Управління майном спільної власності Львівської обласної ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Приміщення школи інтернату пішло з молотка за 35 мільйонів 100 тисяч гривень.

За даними аналітичної системи YouControl, приміщення площею 2929.9 метри квадратні придбало товариство з обмеженою відповідальністю «ГОРИЗОНТ ПРОПЕРТІ». Сама компанія з Києва і була створена всього 4 місяці тому. Її засновником є киянин Михайло Логінов, а керівником – Олексій Христич. Основний вид діяльності ТзОВ «ГОРИЗОНТ ПРОПЕРТІ» – купівля та продаж власного нерухомого майна.

За даними видання Zaxid.net, ТзОВ «ГОРИЗОНТ ПРОПЕРТІ» придбали цей будинок в інтересах свого клієнта, але представник покупця відмовився називати його ім’я.

На думку настоятеля храму святих апостолів Петра і Павла, військового капелана (УГКЦ) Степана Суса, скоріш за все на цьому місці збудуть нове сучасне житло.

«У Львові НЕ БУДЕ «Дому милосердя» Центру опіки сиріт? Пріоритети обласної влади інші! Краще збудувати ще один будинок на стадіоні, а школа, яка поруч, з часом завалиться! І так в нашому житті усе, якщо власні інтереси ставиться вище за любов та милосердя! Прикро…», – повідомив він на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, нещодавно Львівська обласна рада виставила на продаж приміщення школи-інтернату на вул. Короленка, 7 у Львові. Стартова ціна об’єкта площею майже 3000 кв м становила майже 29,3 мільйона гривень.

Проти виселення Центру опіки сиріт виступили небайдужі львів’яни, які створили петицію до міськради Львова з проханням стати на захист дітей-сирі. Мерія підтримала петицію та зверталась до обласної ради з проханням передати приміщення на вул. Короленка, 7 цьому центру…

У приміщенні цієї школи-інтернату працював Центр опіки сиріт УГКЦ. Для того, щоб дітей звідти не виселили, священнослужителі розпочали збір коштів для викупу будівлі.

Якщо приміщення на вул. Короленка, 7 Центру опіки сиріт вдасться викупити представникам духовенства, то там би створили Дім милосердя для дітей-сиріт.

Додамо також, що священик УГКЦ, відомий львівський волонтер Юрій Бойко прокоментував ситуацію із приміщенням колишньої школи-інтернату на вул. Короленка, 7. Він вважає, що у цій ситуації міська та обласна влади зводять між собою порахунки.