У Львові почали збір коштів для викупу школи-інтернату, яку продає обласна рада. Як долучитись?

Для того, щоби викупити в обласної ради будівлю колишньої школи-інтернату №2 на вул. Короленка, 7, у Львові організували акцію зі збору коштів. Лише за один день небайдужі пожертвували 119 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook написав настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла о. Степан Сус, передає Львівський портал.

Нещодавно Львівська обласна рада виставила на продаж приміщення школи-інтернату загальною площею майже 3000 кв м. Стартова ціна об’єкта становить майже 29,3 мільйона гривень, сам аукціон відбудеться 27 лютого.

Зазначимо, що у приміщенні школи-інтернату на вул. Короленка працює Центр опіки сиріт УГКЦ. Для того, щоб дітей звідти не виселили, священнослужителі розпочали збір коштів для викупу будівлі.

«Підтримуючи пасторальні та соціальні проекти Центру опіки сиріт Львівської архиєпархії УГКЦ, розпочали готуватись до аукціону. За один день 119 000 гривень пожертвували українці, зокрема мешканці Львова та області, щоб викупити будівлю колишнього інтернату у Львівської обласної ради для потреб дітей-сиріт!», – написав Степан Сус.

Пожертви можна приносити за адресою: м. Львів, пл. Святого Юра, 5 (Місія «Центр опіки сиріт» УГКЦ), тел.: (097) 295-36-06, (096) 749-79-80.

Також можна перераховувати кошти, вказавши при цьому призначення платежу «добровільна пожертва»:

ПАТ «ПриватБанк», №р/р 26003053749934

МФО 325321

ЄДРПОУ 37527309

Як повідомили Львівському порталу у прес-службі міської ради Львова, мерія також долучиться до збору коштів для викупу школи-інтернату на вул. Короленка, 7 і перерахує одноденну зарплату працівників для Центру опіки сиріт.

«Міська рада підтримує ініціативу збору коштів для уможливлення викупу цього приміщення та перерахує одноденну зарплату працівників для Центру опіки сиріт. Цим ми закликаємо усіх інших свідомих громадян та бізнес підтримати ініціативу, щоб спільними зусиллями викупити приміщення в обласної влади. Однак ми не залишаємо надії, що депутати обласної ради все ж вирішать це питання на користь Центру опіки сиріт», – розповів в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міськради Євген Бойко.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно міська рада Львова підтримала петицію мешканців, які просять не продавати приміщення школи-інтернату, а надати його у дострокову оренду Місії «Центр опіки сиріт» УГКЦ. Раніше мерія вже зверталась до облради із проханням скасувати своє рішення про продаж.

Додамо, що Центр опіки сиріт створений для задоволення потреб дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, дітей із шкіл-інтернатів, реабілітаційних центрів, будинків сімейного типу, розподільників, комунальних будинків дитини. Центр дбає не лише про духовне збагачення та фізично-моральну підтримку дітей, але й веде їхню активну підготовку до дорослого та самостійного життя. Над цим працюють наставники, психологи, волонтери та спеціалісти різних профілів.

Діти збираються у різних приміщеннях міста, в тому числі у будівлі на вул. Короленка, 7, аби навчатися куховарити, малювати ікони, займатися спортом.

Фото: photo-lviv.in.ua