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Міськрада підтримала петицію львів’ян проти виселення сиріт із приміщення на Короленка

Наталя Дуляба

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Львівська міська рада підтримала петицію мешканців, які просять не продавати на аукціоні приміщення колишньої школи-інтернату №2 на вул. Короленка, 7, а надати його у дострокову оренду Місії «Центр опіки сиріт» УГКЦ. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 24 січня, проголосували 55 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

У петиції львів’яни просять міську раду долучитись до вирішення ситуації із приміщенням школи-інтернату №2 на вул. Короленка, 7, яке є у власності обласної ради. Торік у жовтні вона вирішила продати цей об’єкт на аукціоні.

Дотепер у приміщенні школи-інтернату площею майже 3000 кв м працює Центр опіки сиріт УГКЦ.

Під час обговорення депутати неодноразово наголошували, що приміщення на вул. Короленка, 7 перебуває у підпорядкуванні Львівської облради, але всі погоджувались, що відбирати його у дітей-сиріт є неприпустимо. Відтак петицію депутати підтримали та вирішили повторно надіслати в облраду лист-звернення. Також найближчим часом мерія має напрацювати «дорожню карту» щодо вирішення цієї ситуації.

Нагадаємо, Львівська міська рада вже зверталась до облради із проханням скасувати своє рішення про продаж колишньої школи-інтернату на вул. Короленка, 7.

Додамо, що Центр опіки сиріт створений для задоволення потреб дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, дітей із шкіл-інтернатів, реабілітаційних центрів, будинків сімейного типу, розподільників, комунальних будинків дитини. Центр дбає не лише про духовне збагачення та фізично-моральну підтримку дітей, але й веде їхню активну підготовку до дорослого та самостійного життя. Над цим працюють наставники, психологи, волонтери та спеціалісти різних профілів.

Діти збираються у різних приміщеннях міста, в тому числі у будівлі на вул. Короленка, 7, аби навчатися куховарити, малювати ікони, займатися спортом.

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