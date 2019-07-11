Викуп приміщення під Центр опіки сиріт: депутати пересварились і не виділили грошей

Львівська міська рада не змогла виділити 40 мільйонів гривень на викуп в області приміщення колишньої школи-інтернату на вул. Короленка, 7 під Центр опіки сиріт УГКЦ. Про це зі сесійної зали повідомляє кореспондент Львівського порталу.

40 мільйонів гривень із міського бюджету мали б скерувати у бюджет області як субвенцію на капітальні видатки по об’єктах, які розташовані на території Львова.

Водночас міський голова Андрій Садовий пояснив, що мерія не купує приміщення на вул. Короленка, 7. Вона лише переховує у бюджет області 40 мільйонів гривень, а Львівська обласна рада використає ці кошти на розвиток соціальної інфраструктури, в тому числі й Львова. Втім про конкретні об’єкти у Львові наразі мова з областю не йшла.

Через це у сесійній залі виникла гостра дискусія, під час якої депутати встигли пересваритися з мером.

Так, депутати неодноразово наголошували, що область може використати всі перераховані кошти на власні об’єкти, а будівля на вул. Короленка й надалі перебуватиме у занедбаному стані. Тому вони пропонували викупити це приміщення за 1 гривню, а 40 мільйонів гривень зарезервувати на його реконструкцію, аби тут вдалося якомога швидше створити Центр опіки сиріт.

Мер підтримав таку ідею, але зазначив, що про це ще потрібно домовлятися з областю, яка висунула геть інші умови щодо цього приміщення. Відтак він закликав депутатів поговорити зі своїми колегами по фракціях у Львівській облраді.

Після тривалих обговорень у сесії оголосили перерву, аби узгодити перерахування 40 мільйонів гривень з бюджетною комісією. Остаточного рішення ця комісія прийняти так і не змогла, адже за словами мера, «мала певні застереження щодо формулювання». Відтак депутати не виділили кошти, необхідні для купівлі приміщення на вул. Короленка. Натомість із другої спроби змогли зарезервували ці 40 мільйонів гривень у бюджеті розвитку Львова.

Зазначимо, що рішення про викуп будівлі на вул. Короленка, 7 міська рада Львова має прийняти до 1 серпня, а перерахувати кошти в обласний бюджет – до 1 вересня. Якщо мерія цього не зробить, то облрада не віддасть Львову цього приміщення.

Питання про виділення коштів для викупу цього приміщення Львівська міська рада розглядала ще 20 червня. Втім і тоді у сесійній залі виникла суперечка, тож розгляд цього питання перенесли.

До викупу цього об’єкту Львівська міська рада повернеться на одній із наступних сесій, яку мають провести ще до кінця липня.

Нагадаємо, на вул. Короленка, 7 знаходиться колишня школа-інтернат, у якій зараз діє Центр опіки сиріт УГКЦ. 27 лютого Львівська обласна рада, яка є власником цього приміщення, спочатку продала його на аукціоні завуальованому покупцю, після цього суд призупинив продаж. Через кілька місяців, наприкінці травня, Львівська обласна рада таки погодилась продати місту приміщення на вул. Короленка, 7 за 40 млн грн.

Як повідомляв Львівський портал, проти виселення Центру опіки сиріт виступали небайдужі львів’яни, які створили петицію до міськради із проханням стати на захист дітей. Також священнослужителі збирали кошти для викупу будівлі, у Львові проводили благодійні концерти, під час яких теж збирали гроші.

Після передачі приміщення на вул. Короленка, 7 УГК збирається створити Дім милосердя для дітей-сиріт.