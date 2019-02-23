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Львів’ян кличуть на благодійні концерти, під час яких збиратимуть кошти для Центру опіки сиріт

Наталя Дуляба

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У неділю, 24 лютого, у різних районах Львова відбудуться два благодійні концерти, під час яких збиратимуть кошти на викуп в обласної ради приміщення на вул. Короленка, 7 для Центру опіки сиріт УГКЦ. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Так, завтра благодійний концерт проводитимуть у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вул. Театральній, 11. У церкві виступатиме камерний ансамбль Львівської державної дитячої музичної школи №1 ім. А. Кос-Анатольського, а також оркестр «Sempre primo» музичної школи №6 ім. Б.-Ю. Янівського. Початок – о 19:00 год.

Також кошти на підтримку Центру опіки сиріт завтра збиратимуть під час концерту у Центрі Довженка, що на просп. Червної калини, 81. Захід відбудеться за участі Львівського муніципального хору «Гомін», хору «Грація» Львівського коледжу культури і мистецтв, духовного оркестру Львівського коледжу культури і мистецтв та студентів 3-го курсу цього коледжу. Початок – о 18:00 год.

Нагадаємо, нещодавно Львівська обласна рада виставила на продаж приміщення школи-інтернату на вул. Короленка, 7 у Львові. Стартова ціна об’єкта площею майже 3000 кв м становить майже 29,3 мільйона гривень.

У приміщенні цієї школи-інтернату працює Центр опіки сиріт УГКЦ. Для того, щоб дітей звідти не виселили, священнослужителі розпочали збір коштів для викупу будівлі. Сам аукціон відбудеться 27 лютого.

Якщо приміщення на вул. Короленка, 7 Центру опіки сиріт вдасться викупити, то там планують створити Дім милосердя для дітей-сиріт.

Проти виселення Центру опіки сиріт виступили небайдужі львів’яни, які створили петицію до міськради Львова з проханням стати на захист дітей-сирі. Мерія підтримала петицію та зверталась до обласної ради з проханням передати приміщення на вул. Короленка, 7 цьому центру.

Додамо також, що священик УГКЦ, відомий львівський волонтер Юрій Бойко прокоментував ситуацію із приміщенням колишньої школи-інтернату на вул. Короленка, 7. Він вважає, що у цій ситуації міська та обласна влади зводять між собою порахунки.

Як повідомляв Львівський портал, долучитися до збору коштів для викупу школи-інтернату із власності обласної ради може кожен охочий.

Реквізити для допомоги Центру опіки сиріт:

Р/р 26 003 053 749 934

ПАТ «ПриватБанк»

МФО 325 321

ЄДРПОУ 37 527 309

Призначення платежу — «добровільна пожертва»

Отримувач — місія Центр Опіки Сиріт УГКЦ (Львів, площа Святого Юра, 5). Контактні номери: 097 295 36 06, 096 749 79 80.

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