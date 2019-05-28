Львів за 40 мільйонів викупить приміщення для Центру опіки сиріт

Львівська міська рада готова викупити приміщення на Короленка, 7 для Центру опіки сиріт за 40 млн грн. Про це сьогодні, 28 травня, під час сесії Львівської обласної ради заявив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Одне з найгостріших питань пленарного засідання ЛОР: передача з обласного балансу приміщення на Короленка, 7 – Львову.

Раніше міський голова Андрій Садовий зробив заяву, що місто готове викупити приміщення та передати його Центру опіки сиріт. Однак, депутати обласної ради наголошували, що не має жодного офіційного підтвердженням словам Андрія Садового.

Традиційно «адвокатом» міського голови виступив його заступник з питань розвитку Андрій Москаленко.

«Сьогодні я хочу підтвердити позицію міської ради в тому, що ми передамо субвенцію в розмірі 40 млн грн Львівській обласній раді, для того, щоб Центр опіки сиріт мав змогу отримати приміщення на Короленка, 7», – заявив під час свого виступу Андрій Москаленко.

Відтак, депутати Львівської обласної ради все ж таки підтримали рішення про списання приміщення на Короленка, 7 з обласного балансу та передачу його громаді міста.

«Львівська міська рада зі свого боку повинна ухвалити рішення, про те, що вона готова прийняти приміщення та скерувати нам субвенцію у розмірі 40 млн грн. Ми на неї чекаємо до 1 вересня, а до 1 серпня очікуємо на рішення міськради, яке полягає в тому, щоб передати приміщення Львівській архиєпархії УГКЦ», – розповів голова облради Олександр Ганущин.

Нагадаємо, на вул. Короленка, 7 знаходиться колишня школа-інтернат, у якій зараз діє Центр опіки сиріт УГКЦ. 27 лютого Львівська обласна рада, яка є власником цього приміщення, продала його на аукціоні завуальованому покупцю. Однак суд призупинив продаж школи-інтернату.

Як повідомляв Львівський портал, проти виселення Центру опіки сиріт виступили небайдужі львів’яни, які створили петицію до міськради Львова з проханням стати на захист дітей. Мерія підтримала петицію та зверталась до обласної ради з проханням передати приміщення на вул. Короленка, 7 цьому центру.