Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?

21 липня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. З цієї нагоди Львівський портал запускає серію матеріалів, аби львів’яни та мешканці області знали все найцікавіше про кандидатів, які хочуть потрапити у новий парламент. Розпочинаємо з виборчого округу №115 (м. Львів, Сихівський і частина Личаківського районів). Тут у нардепи балотуються восьмеро людей: це й досить відомі політики, чиновники та активісти.

Володимир Квурт – 51 рік, міський голова Винників. Балотується у Верховну Раду як самовисуванець, однак на виборах у 2015 році крісло мера зайняв від Блоку Петра Порошенка.

З 2006 по 2010 роки Квурт був секретарем Львівської міської ради. Протягом 2002-2006 років він очолював Львівську тютюнову фабрику. Його також пов’язують із відомим бізнесменом, депутатом міськради Львова від БПП Григорієм Козловським, який зараз є директором тютюнової фабрики.

Варто згадати, що саме за каденції Квурта зникло популярне Винниківське озеро.

Також Володимир Квурт був головою львівської обласної організації партії «Пора», а з 2014 року є помічником народної депутатки України Оксани Юринець. Разом із нею, блогером і політологом Юрієм Ситником Квурт цьогоріч заснував ГО «Великий Львів».

Володимир Квурт народився на Київщині, має три вищі освіти. Він є прихильником реформи децентралізації, тож у Верховній Раді планує ініціювати прийняття законів про агломерації та метрополії. Серед пріоритетних напрямків діяльності Квурта – запровадження нового виборчого законодавства з відкритими списками, курс на вступ України до НАТО та ЄС, боротьба з корупцією.

У своїй передвиборчій програмі Володимир Квурт заявляє, що йде в парламент, аби «захистити інтереси Львова та Львівщини». Тому він обіцяє на всеукраїнському рівні підтримувати будівництво сміттєпереробного заводу, впровадження сортування сміття, введення е-квитка та будівництво Палацу ігрових видів спорту на Сихові. Також Володимир Квурт планує протягом наступних п’яти років відремонтувати всі дороги у Львові, а також боротися із забудовою парків і скверів.

Активну передвиборчу кампанію Володимир Квурт у Львові та області веде протягом останніх півроку. Він бере участь у політичних ток-шоу, різних заходах, на вулицях міста часто можна побачити рекламу мера Винників.

Юрій Михальчишин – 36 років, відомий у Львові своєю активною діяльністю у ВО «Свобода».

Так, у 2010 році він балотувався на посаду міського голови Львова, був народним депутатом VII скликання від цієї політсили. До 2014 року Юрій Михальчишин був заступником голови львівської обласної організації ВО «Свобода» з питань політичної освіти. Втім після розбіжностей зі «Свободою» він пішов працювати в СБУ.

Тепер же на сайті ЦВК вказано, що Михальчишин є офіцером групи комплектування окремого загону спецпризначення «Азов» і йде у парламент як самовисуванець.

Юрія Михальчишина неодноразово помічали на провокаціях, які він разом із молодиками у чорному спортивному одязі влаштовував на 9 травня біля радянських пам’ятників у Львові. «Засвітитися» політик встиг і під час Євромайдану. Щоб виступити зі сцени у центрі міста, він увірвався на сцену, однак люди стали кричати йому «Ганьба!». Тоді Михальчишин назвав студентів «сопляками, які хочуть робити революцію».

Юрій Михальчишин народився і живе у Львові, має вищу освіту. Його передвиборча програма побудована у свободівському стилі і базується на збереженні й утвердженні національних інтересів України. Колишній ідеолог правої партії хоче сформувати новий вектор української геополітики й утворити Балто-Чорноморський Союз, блокувати окуповані Росією території України, припинити діяльність російського бізнесу в державі. Також Михальчишин пропонує відновити ядерний потенціал України, надати українській мові статус єдиної державної, на законодавчому рівні дозволити вільне володіння зброєю.

Андрій Москаленко – 32 роки, заступник міського голови Львова з питань розвитку. У парламент він йде від партії свого шефа – Об’єднання «Самопоміч».

Здобув економічну освіту у ЛНУ ім. Івана Франка, практично відразу після навчання пішов у Львівську міську раду, де працює вже протягом останніх 11 років. У мерії Москаленко відповідає за напрями культури, ІТ, туризм, охорону історичного середовища. З березня 2018 року чиновник очолює адміністративну комісію при виконавчому комітеті, яка бореться з руйнівниками пам’яток архітектури у центрі Львова.

Неофіційно Андрія Москаленка, який має незаплямовану репутацію, нерідко називали ймовірним наступником Андрія Садового на посаді мера Львова. Відколи останній подався у велику політику, Москаленко почав заміняти Андрія Івановича на різних урочистостях, офіційних зустрічах і заходах.

У своїй передвиборчій програмі Андрій Москаленко робить акцент саме на електораті 115 округу – обіцяє покращити життя мешканців Сихова, частини Личаківського району та Винників. Тут він планує поліпшити інфраструктуру, розвинути транспортну систему та освіту. На загальнодержавному рівні Москаленко хоче впровадити ініціативу «Нуль відходів», посилити відповідальність за незаконні роботи на об’єктах культурної спадщини, збільшити зарплати працівників культури, а також розвивати в Україні авіахаби.

Михайло Хміль – 46 років, чинний народний депутат України від «Народного фронту», голова львівського осередку партії. Проте у новий парламент йде як самовисуванець.

Наприкінці 1990-х Михайло Хміль працював помічником нардепа Віктора Пинзеника, який згодом був міністром фінансів і Віце-прем’єром кількох урядів України. До старту свої політичної кар’єри Хміль був головою секретаріату Комітету підприємців Львівщини, а згодом очолив обласний центр зайнятості.

З 2010 до 2012 року був депутатом Львівської міської ради від «Фронту Змін», з 2012-го – депутатом Верховної Ради VII скликання від «Батьківщини».

Рух «Чесно» прозвав Михайла Хміля кнопкодавом, також він є фігурантом антикорупційних розслідувань 2014 року.

Михайло Хміль живе у Львові, має вищу освіту. У своїй програмі пропонує пришвидшити судову реформу, завершити реформу правоохоронної системи, ініціювати законопроекти щодо підтримки малого бізнесу. Львів’янам політик обіцяє вдосконалити транспортні розв’язки, вирішити питання переробки та утилізації сміття, сприяти створенню громадських просторів.

Наталія Піпа – 35 років, безпартійна. Її висунула партія Святослава Вакарчука «Голос», до якої своїх членів делегувала Українська Галицька Партія. Голова ГО «Кращий Сихів», відома боротьбою за сквер Гідності (на Санта-Барбарі), на місці якого хотіли звести торговий центр.

Наталія Піпа є заступницею голови львівського міського осередку Української Галицької Партії, працювала страховим брокером у компанії «Дністер», фандрейзером у навчально-реабілітаційному центрі «Джерело». Закінчила ЛНУ ім. Івана Франка за спеціальністю «Економічна кібернетика», а також магістерську програму УКУ з управління неприбутковими організаціями.

Протягом останніх років Піпа веде активну громадську діяльність, долучається до озелення Сихова та толок, екофестивалів у мікрорайоні, а нещодавно ГО «Кращий Сихів» відкрила першу у Львові екостежку.

У своїй передвиборчій програмі Натіля Піпа акцентує увагу на термомодернізації житлових будинків та підвищенні їхньої енергоефективноісті, вирішенні сміттєвої проблеми, недопущення будівництва на території парків та зелених зон, а також на розвитку спорту, зокрема на спорудженні на Сихові Палацу ігрових видів спорту.

Руслан Секела – 43 роки, підприємець, керівник новоствореної київської фірми «Смарт консалт тім». У парламент балотується як самовисуванець.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Секела володіє низкою фірм, які займаються будівництвом, наданням в оренду чи експлуатацією нерухомості, роздрібною торгівлею. Деякий свій бізнес кандидат у нардепи веде із родичами львівських політиків, до прикладу, із дружиною депутата-свободівця міськради Львова Маркіяна Лопачака.

Руслан Секела також очолює Львівський центр регіонального розвитку, керує благодійною організацією «Фонд наступ», є співзасновником ГО «Стіна народної пам’яті» та однойменного благодійного фонду.

У Львові Руслана Секелу пам’ятають як депутата міської ради ІІІ скликання, що у день виборів відзначився агітацією на своєму виборчому окрузі. Також він був прихильником руху «Вперед» Наталії Королевської, а в 2013 році Секела критикував акції протесту «Вставай, Україно!» проти режиму Віктора Януковича.

Потрапити у Верховну Раду Руслан Секела намагається ще з 2000 року. Тоді його висунув Український народний рух, у 2002-му йшов від партії «Народний рух України». Також Секела був співголовою партії «НАСТУП», яку у 2014 році перейменували у Блок Петра Порошенка «Солідарність».

У передвиборчій програмі Секела обіцяє відновити смертну кару за держзраду, боротися з корупцією, встановити мораторій на продаж землі іноземцям, забезпечити громадський контроль над чиновниками Львівської міської ради тощо.

Андрій Зібран – 36 років, підприємець. Є головою Львівського осередку партії Всеукраїнське об’єднання «Народні герої», однак балотується у нардепи як самовисуванець.

Головою ВО «Народні герої» є Лідія Котеляк – народна депутатка України VII скликання від партії «Батьківщина», очільниця Державної міграційної служби на Львівщині. Як повідомляли ЗМІ, жінка має близькі стосунки з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Однак Лідія Котеляк запевняла, що дружба з ним жодним чином не вплинула на вдруге обрання її на вказану посаду.

Андрій Зібран займається виробництвом й торгівлею напоями. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, йому належать такі компанії як «Львівська вода», «Карпатська вода», «Смак життя компані» та «Аквавелл». Всі ці фірми створені протягом останніх кількох років. Також Зібран має стосунок до ТзОВ «Антина», де також працювала Лідія Котеляк.

Андрій Зібран народився і живе у Львові, має вищу освіту. У своїй передвиборчій програмі говорить про Україну як про соціальну державу, де є високі пенсії, низькі комунальні тарифи, безкоштовна вища освіта та страхова медицина. У разі перемоги кандидат у нардепи планує подати законопроекти про скасування депутатської недоторканності, про обрання суддів та прокурорів на виборах. Також Зібран обіцяє підняти вп’ятеро розмір пенсій, а мінімальну зарплату – до 800 євро, запровадити доступні кредити для навчання молоді та купівлі житла.

Богдан Рабешко – 39 років, підприємець. У Верховну Раду йде від ВО «Батьківщина».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Богдан Рабешко є засновником компанії «Західна Україна», яка займається виданням газет, та співвласником виробничо-комерційної фірми «Руслан», що виготовляє паперову канцелярію.

У 2015 році Богдан Рабешко балотувався від «Батьківщини» у Львівську міську раду, однак депутатом так і не став. Зараз він є помічником нардепа-однопартійця Сергія Євтушка, якого рух «Чесно» визнав прогульником засідань транспортного комітету Верховної Ради.

Рабешко веде й громадську діяльність – він є головою ГО «Європейське місто», а також співзасновником благодійної організації «Фонд скрижалі фортуни».

Богдан Рабешко народився на Рівненщині, тепер мешкає у Львові. У своїй передвиборчій програмі обіцяє львів’янам залучити нові інвестиції у місто, відкрити нові дитсадки, підвищити соціальні гарантії, а також забезпечити молоді офіційне працевлаштування.

Реєстрація кандидатів у народні депутати України завершилась 25 червня, тож вже найближчим часом ЦВК має оприлюднити остаточні списки по виборчих округах.

На сайті ЦВК наразі немає інформації про кандидатів від партії президента «Слуга народу». Втім на порталі «Слуги народу» зазначають, що від політсили у виборчому окрузі №115 балотується адвокатка Катерина Шубка.

Відомо, що 33-річна Катерина Шубка працює заступницею голови правління Львівського заводу штучних алмазів і алмазного інструменту, а також є юристкою у будівельній компанії «Ріел».

Додамо також, що кандидати у нардепи, які змагаються у мажоритарних округах, зобов’язані сплатити майже 42 000 гривень застави. Кошти повертають лише переможцям виборів. Результати ЦВК має оголосити до 5 серпня включно.

Фото: vynnyky-visnyk.com.ua, ZIK, theukrainians.org, MY.UA, УГП, rivnepost.rv.ua, Facebook, westnews.info.